Застала две мировые войны: 114-летняя женщина назвала привычку, которая меняет жизнь

Элизабет Фрэнсис из США занимает пятое место среди старейших людей планеты, а также входит в список супердолгожителей.

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114-летняя Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая недавно официально стала самой старой американкой, поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Подробнее об этом пишет издание Today.

Фрэнсис родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до предоставления американкам избирательного права. Женщина пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию COVID-19.

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Согласно рейтингу LongeviQuest, сейчас она занимает пятое место среди старейших людей планеты, а также входит в список супердолгожителей — людей старше 110 лет. К слову, предыдущая рекордсменка среди американцев, 116-летняя Эди Чеккарелли из Калифорнии, умерла 22 февраля этого года.

"Это не мой секрет долголетия, а благословение Господа. Я просто благодарю Бога за то, что живу", — говорит Фрэнсис.

По словам ее внучки, 68-летней Этель Гаррисон, бабушка имеет определенные проблемы с памятью и не может ходить, однако находится в сознании и узнает родных. Сейчас она живет вместе со своей 94-летней дочерью Дороти Уильямс.

Гаррисон видит несколько причин долголетия своей бабушки. Во-первых, это здоровая домашняя еда — много свежих овощей и фруктов. Во-вторых, активный образ жизни. До 90-летнего возраста Фрэнсис регулярно ходила пешком, а также принимала активное участие в общественной жизни и любила общаться с людьми.

"Старайтесь делать для других людей лучшее, что можете. Любите всех", — раскрывает главный секрет своей счастливой жизни Элизабет.

Фрэнсис имеет определенные проблемы с памятью и не может ходить, однако находится в сознании и узнает родных. Фото: LongeviQuest Фрэнсис имеет определенные проблемы с памятью и не может ходить, однако находится в сознании и узнает родных. Фото: LongeviQuest

Напомним, ранее Фокус писал о 100-летней Ширли Гудман, которая сейчас живет в городе Сарасота (штат Флорида, США). Эта женщина в своем почтенном возрасте может дать фору молодежи, она очень энергичная и веселая. Поддерживать себя в форме ей помогают йога, танцы и шоколад после еды каждый день.

Кроме того, мы рассказывали о ветеране Второй мировой войны Зане Уайта из американского штата Западная Вирджиния, которому недавно исполнилось 100 лет. Даже в таком солидном возрасте мужчина почти ежедневно завтракает и пьет любимый кофе в местном McDonald's. Именно там он и отпраздновал свой юбилей — вместе с группой друзей и персоналом.