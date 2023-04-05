100-летняя американка поделилась необычными секретами долголетия (видео)

Советы женщины проверены ею на практике.

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100-летняя Ширли Гудман, которая сейчас живет в городе Сарасота (штат Флорида, США), в своем возрасте может дать фору молодежи, оставаясь энергичной и веселой, пишет Today. Поддерживать себя в форме ей помогают йога, танцы и шоколад после приема пищи каждый день.

Свой юбилей старушка отпраздновала в марте, заявив, что 100 для нее – "просто число", и чувствует она себя "прекрасно". Американка не скрывает главных секретов своего долголетия и с удовольствием делится ими с другими.

Так, каждое утро Гудман занимается йогой по FaceTime с дочерью Джоан, которая живет в Олбани, штат Нью-Йорк. Но танцы, безусловно, ее самая большая страсть, причем ее она активно демонстрирует со своей страницы в соцсети, где известна как "Танцующая Нана", в впервые танцевать научилась в восемь лет у своего отца.

Танцам она посвятила большую часть своей ранней жизни и даже открыла собственную танцевальную школу всего в 17 лет, где преподавала балет и бальные танцы. После того, как она вышла замуж, школу пришлось закрыть, однако танцы по-прежнему оставались ее частью. Также героиня увлекалась теннисом и гольфом.

В 2019 году видео, где Ширли исполнила Tush Push (разновидность кантри-танца, подходящая для блюзовой музыки) на свадьбе своего племянника, стало вирусным.

"Я бы посоветовала людям, если они вообще любят музыку, оставить ее в своей жизни, а не просто сидеть дома в кресле-качалке", – рекомендует долгожительница.

Звезда социальных сетей сказала, что вторым ключом к долголетию является сохранение стойкости, несмотря на жизненные неудачи. Миссис Гудман, страдающая сердечным заболеванием, перенесла две операции на открытом сердце, и в настоящее время ей установлены кардиостимулятор и стент. У нне также есть проблемы со зрением и слухом, что в целом не мешает ей радоваться каждому дню.

"Мои ноги все еще работают. Я оптимист. Я стараюсь все время мыслить позитивно. Это очень важно. У меня есть браслет с надписью "позитив". Я ношу его каждый день и стараюсь сохранять позитивный настрой", – говорит она.

Еще один совет для долгой и счастливой жизни от Ширли – есть то, что нравится, и не зацикливаться на рекомендациях врачей. Например, она очень любит все, что приготовлено в кляре, а также сладкое. После каждого приема пищи она съедает кусочек шоколада или печенье с шоколадной крошкой.

Женщина никогда не курила и не пила алкоголь. Как объясняет она сама, ей просто не нравится вкус спиртного.

Для душевной гармонии старушка окружает себя близкими людьми. У нее четверо детей, 10 внуков и восемь правнуков. Муж Гудман, Альфред, во время Второй мировой войны был пилотом. Он скончался в 1995 году.

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