106-летняя тату-мастер появилась на обложке Vogue (фото, видео)

Несмотря на почтенный возраст, Апо Ванг-Од до сих пор занимается любимым делом и сохранила бодрость и ясность мыслей.

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Тату-мастер из Калинги по имени Апо Ванг-Од стала самой старой моделью, когда-либо снимавшейся для Vogue. 106-летняя женщина появилась на обложке и страницах апрельского филлипинского номера модного издания.

"Провозглашенная последней с мамбабаток своего поколения, она запечатлела символы племени калинга — означающие силу, храбрость и красоту — на коже тысяч людей, совершивших паломничество в Бускалан… Жизнь Апо Ванг-Од написана на ее коже, от достижений до болезней и имен давно ушедших любовников. Она рассказывает историю храбрости, красоты и богатого наследия племени калинга", – говорится на странице журнала в соцсети.

Фото: Vogue

Мамбаток – название татуировщиков, хранящих старинные традиции региона Калинга. Такими татуировками отмечалась принадлежность к племени, а еще особые заслуги или характеристики татуированного. Мужчины получали право набить особую татуировку, когда приносили домой голову врага. Апо Ванг-Од известна как раз тем, что набивала татуировки последним хедхантерам своего племени, приносившим домой головы японцев во время Второй мировой войны. Сейчас такие тату могут сделать и женщины. Главное – проехать 15 часов в северном направлении от Манилы и добраться до горной деревни Бускалан по грунтовой дороге через лесные заросли и рисовые террасы.

На снимках женщина, которую назвать глубокой старухой язык не поворачивается, позирует в черном топе, ярких украшениях из бисера и с красной помадой на губах. Ее тело покрыто татуировками: они на руках и груди.

Ванг-Од начала делать татуировки в 15 лет, используя смесь древесного угля и воды для чернил, и наносит ее на кожу через колючий конец местного цитрусового каламанси или дерева помело. Вдохновение для своих проектов она черпает из природы и основных геометрических фигур.

В 2018 году Национальная комиссия по культуре и искусству присудила Ванг-Оду премию Dangal ng Haraya. В 2017 году женщина также была номинирована на Национальную премию "Живые сокровища". В документальном фильме Discovery 2009 года американский антрополог Ларс Крутак показал Ванг-Од, которая поразила мировое сообщество своим талантом, а ее деревня стала туристической достопримечательностью на Филиппинах.

Самой большой проблемой в сохранении мамбабаток является тот факт, что передать умение мастер может лишь кровным родственникам. В противном случае изображения, сделанные на теле, считаются нечистыми. Однако Апо, которая не имеет родных детей, обучила мастерству своих внучатых племянников, дав шанс традиции не раствориться в небытие.

Свое мастерство женщина передала внучатой племяннице Грейс Паликас

Сейчас сама Ванг-Од принимает до 100 человек в день, набивая всегда один и тот же простой, но многозначительный дизайн – три точки. Туристы отмечают, что процедура довольно болезненна, но готовы терпеть.

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