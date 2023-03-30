106-річна тату-майстриня з'явилася на обкладинці Vogue (фото, відео)

Незважаючи на поважний вік, Апо Ванг-Од досі займається улюбленою справою та зберегла бадьорість і ясність думок.

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Тату-майстриня з регіону Калінга на ім'я Апо Ванг-Од стала найстарішою моделлю, яка колись знімалася для Vogue. 106-річна жінка з'явилася на обкладинці та сторінках квітневого філіпінського номера модного видання.

"Проголошена останньою з мамбабаток свого покоління, вона відобразила символи племені калінга, що означають силу, хоробрість і красу, на шкірі тисяч людей, які здійснили паломництво в Бускалан… Життя Апо Ванг-Од написане на її шкірі, від досягнень до хвороб й імен коханців, які давно померли. Вона розповідає історію хоробрості, краси та багатої спадщини племені калінга", – йдеться на сторінці журналу в соцмережі.

Фото: Vogue

Мамбаток — назва татуювальників, які зберігають старовинні традиції регіону Калінга. Такими татуюваннями зазначалася приналежність до племені, а ще особливі заслуги чи характеристики татуйованого. Чоловіки отримували право набити особливе татуювання, коли приносили додому голову ворога. Апо Ванг-Од відома якраз тим, що набивала татуювання останнім хедхантерам свого племені, які приносили додому голови японців під час Другої світової війни. Зараз такі тату можуть зробити і жінки. Головне — проїхати 15 годин у північному напрямку від Маніли і дістатися гірського села Бускалан по ґрунтовій дорозі через лісові зарості та рисові тераси.

На знімках жінка, яку назвати глибокою старою жінкою язик не повертається, позує в чорному топі, яскравих прикрасах з бісеру і з червоною помадою на губах. Її тіло вкрите татуюваннями: вони на руках і грудях.

Ванг-Од почала робити татуювання в 15 років, використовуючи суміш деревного вугілля та води для чорнила, і наносить його на шкіру через колючий кінець місцевого цитрусового каламансі або дерева помело. Натхнення для своїх проєктів вона черпає з природи та основних геометричних фігур.

2018 року Національна комісія з культури та мистецтва присудила Ванг-Од премію Dangal ng Haraya. У 2017 році жінку також номінували на Національну премію "Живі скарби". У документальному фільмі Discovery 2009 року американський антрополог Ларс Крутак показав Ванг-Од, яка вразила світову спільноту своїм талантом, а її село стало туристичною пам'яткою на Філіппінах.

Найбільшою проблемою у збереженні мамбабаток є той факт, що передати вміння майстер може лише кровним родичам. В іншому разі зображення, зроблені на тілі, вважаються нечистими. Однак Апо, яка не має рідних дітей, навчила майстерності своїх внучатих племінників, давши шанс традиції не розчинитися в небуття.

Свою майстерність жінка передала внучатій племінниці Грейс Палікас

Зараз сама Ванг-Од приймає до 100 людей на день, набиваючи завжди один і той же простий, але багатозначний дизайн – три крапки. Туристи зазначають, що процедура досить болісна, але готові терпіти.

Раніше Фокус писав, що в мережі висміяли нове тату Брукліна Бекхема.