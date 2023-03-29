Нове тату Брукліна Бекхема з портретом Ніколи висміюють у мережі
Більша частина татуювань сина Девіда Бекхема присвячена його дружині.
Брукліна Бекхема висміюють у мережі через його свіже тату з дружиною Ніколою. Про це пише Daily Mail.
Напередодні кухар і фотограф зробив чергове татуювання з великим портретом своєї коханої разом з текстом їхньої весільної пісні.
Багато хто прискіпливо перевіряв якість татуювань, а одна людина написала у Twitter: "Ну, принаймні, він може дозволити собі видалення лазером…"
"Немає виправдання для знаменитостей, які мають погані татуювання", — написав інший. "У вас є доступ до найкращих майстрів татуювань у світі, що ви робите, Брукліне Бекхем".
Інші звертаються до того факту, що більшість татуювань Брукліна (80+) безпосередньо натхненні Ніколою.
Один критик пожартував, що син зіркового подружжя Бекхем, мабуть, зробив своє татуювання в темному дисконтному магазині, а інші висміювали художника за "погані" чорнила.
Деякі думають, що Бруклін "пошкодує", зробивши стільки татуювань із зображенням своєї дружини, якщо вони розлучаться в майбутньому.
Один фанат виступив на захист Брукліна, нагадавши людям, що мати багато татуювань — це "дуже брендово" для родини Бекхемів, оскільки його тато Девід також є шанувальником татуювань.
Нагадаємо, Бруклін Бекхем зробив татуювання з портретом своєї дружини на все плече.
Також Фокус писав про переживання Брукліна Бекхема перед весіллям.