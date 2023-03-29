Нове тату Брукліна Бекхема з портретом Ніколи висміюють у мережі

Більша частина татуювань сина Девіда Бекхема присвячена його дружині.

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Брукліна Бекхема висміюють у мережі через його свіже тату з дружиною Ніколою. Про це пише Daily Mail.

Напередодні кухар і фотограф зробив чергове татуювання з великим портретом своєї коханої разом з текстом їхньої весільної пісні.

Багато хто прискіпливо перевіряв якість татуювань, а одна людина написала у Twitter: "Ну, принаймні, він може дозволити собі видалення лазером…"

"Немає виправдання для знаменитостей, які мають погані татуювання", — написав інший. "У вас є доступ до найкращих майстрів татуювань у світі, що ви робите, Брукліне Бекхем".

Брукліна Бекхема висміюють у мережі через його тату

Інші звертаються до того факту, що більшість татуювань Брукліна (80+) безпосередньо натхненні Ніколою.

Один критик пожартував, що син зіркового подружжя Бекхем, мабуть, зробив своє татуювання в темному дисконтному магазині, а інші висміювали художника за "погані" чорнила.

Деякі думають, що Бруклін "пошкодує", зробивши стільки татуювань із зображенням своєї дружини, якщо вони розлучаться в майбутньому.

Тату Брукліна Бекхема

Один фанат виступив на захист Брукліна, нагадавши людям, що мати багато татуювань — це "дуже брендово" для родини Бекхемів, оскільки його тато Девід також є шанувальником татуювань.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем зробив татуювання з портретом своєї дружини на все плече.

Також Фокус писав про переживання Брукліна Бекхема перед весіллям.