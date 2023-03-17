Нікола Пельтц зізналася, що Бруклін Бекхем дуже нервував перед весіллям

Зіркова пара одружилася у квітні 2022 у розкішному маєтку на березі океану.

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28-річна американська акторка Нікола Пельтц зізналася, що Бруклін Бекхем дуже нервував у день їхнього весілля. Про це пише Сosmopolitan.

Зірка екрану розповіла, що її коханий злякався, що вона застудила ноги в день їхнього весілля, оскільки вона запізнювалася до вечора.

Пара одружилася у квітні 2022 року в маєтку сім’ї Пельц у Маямі, де 28-річна Нікола пройшла до вівтаря в сукні від Valentino на замовлення.

Однак, оскільки Нікола так запізнилася на церемонію, 24-річний Бруклін відправляв повідомлення своїй майбутній нареченій, думаючи, що вона, можливо, кине його.

Донька американського мільярдера згадала: "Минулого року наша одна ніч окремо була перед весіллям. Ми були в паніці. У день весілля він написав мені повідомлення із запитом: "Ти йдеш по проходу? Ти йдеш по проходу?"

"Тому що я фотографувалася з Луїджі та Янго, фотографами, з якими я так зблизилася. І ми так любимо фотографувати разом, що я подумала: "Боже мій, я запізнюся. А треба піти по проходу".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Вона додала: "Коли я взяла трубку, Бруклін написав смс: "Що ти робиш? Ти готова? Ти готова?" Я сказала: "Так. Я піду вниз. Не хвилюйся. Я люблю тебе".

Зокрема Нікола торкнулася давніх чуток про те, що вона ворогує зі своєю свекрухою Вікторією Бекхем. З тих пір, як відбулося пишне весілля, повідомлялося, що Нікола була втягнута у ворожнечу із зіркою Spice Girls, яка почалася через її весільну сукню.

І Нікола, і Вікторія спростували повідомлення про погані стосунки, і акторка подвоїла ці заяви в нещодавньому інтерв'ю. Нікола сказала: "Я говорила це стільки разів: немає ніякої ворожнечі".

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: Getty Images

Вона продовжила: "Я не знаю. Ніхто ніколи не хоче писати приємні речі. Насправді це дуже дивно, незалежно від того, чи це моє життя, чи чиєсь інше життя, чи що завгодно, коли ти знаєш правду, а потім читаєш щось абсолютно неправильне".

Нагадаємо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц збирають гроші на будинок мрії.

Також Фокус писав про сварку батька Ніколи Пельтц та організаторів її весілля.