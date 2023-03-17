Никола Пельтц призналась, что Бруклин Бекхэм очень нервничал перед свадьбой

Звездная пара поженилась в апреле 2022 года в роскошном имении на берегу океана.

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28-летняя американская актриса Никола Пельтц призналась, что Бруклин Бекхэм очень нервничал в день их свадьбы. Об этом пишет Сosmopolitan.

Звезда экрана рассказала, что ее возлюбленный испугался, что она простудила ноги в день их свадьбы, поскольку она опаздывает к вечеру.

Пара поженилась в апреле 2022 в имении семьи Пельтц в Майами, где 28-летняя Никола прошла к алтарю в платье от Valentino по заказу.

Однако, поскольку Никола так опоздала на церемонию, 24-летний Бруклин отправлял сообщение своей будущей невесте, думая, что она, возможно, бросит его.

Дочь американского миллиардера вспомнила: "В прошлом году наша одна ночь в отдельности была перед свадьбой. Мы были в панике. В день свадьбы он написал мне сообщение с запросом: "Ты идешь по проходу? Ты идешь по проходу?"

"Потому что я фотографировалась с Луиджи и Янго, фотографами, с которыми я так сблизилась. И мы так любим фотографироваться вместе, что я подумала: "Боже мой, я опоздаю. А нужно пойти по проходу".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Она добавила: "Когда я взяла трубку, Бруклин написал смс: "Что ты делаешь? Ты готова? Ты готова?" Я сказала: "Да. Я пойду вниз. Не волнуйся. Я люблю тебя".

В частности, Никола коснулась давних слухов о том, что она враждует со своей свекровью Викторией Бекхэм. С тех пор как состоялась пышная свадьба, сообщалось, что Никола была втянута в рознь со звездой Spice Girls, которая началась из-за ее свадебного платья.

И Никола, и Виктория опровергли сообщения о плохих отношениях, и актриса удвоила эти заявления в недавнем интервью. Никола сказала: "Я говорила это столько раз: нет никакой вражды".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Getty Images

Она продолжила: "Я не знаю. Никто никогда не хочет писать приятные вещи. На самом деле это очень странно, независимо от того, это моя жизнь, чья-то другая жизнь, что угодно, когда ты знаешь правду, а потом читаешь что-то совершенно неправильное".

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц собирают деньги на дом мечты.

Также Фокус писал о ссоре отца Николы Пельтц и организаторов ее свадьбы.