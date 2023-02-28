Отец Николы Пельтц оскорблял организаторов свадьбы дочери

Спустя почти год после роскошной церемонии бракосочетания Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма публике становятся известны скандальные подробности организации торжества.

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Отец американской актрисы Николы Пельтц, миллиардер Нельсон Пельтц издевался над организатором свадьбы дочери, согласно судебным документам. Об этом пишет Page Six.

Как известно, звезда экрана наняла планировщиков для своей свадьбы с Бруклином Бекхэмом в апреле 2022 года, но через девять дней ее отец устроил скандал из-за вроде бы плохой работы специалистов.

И документы, обнародованные в рамках судебного процесса, показывают, что он подстрекал одного планировщика, повторяя несколько раз во время звонка: "Ты плачешь?"

Семья Пельтц наняли Николь Брагин и Арианну Грихальб из Plan Design всего за шесть недель до церемонии во Флориде, и теперь подают на них в суд, утверждая, что они отказались вернуть депозит в размере 159 000 долларов. Организаторы церемонии также подали встречный иск, утверждая, что семья нарушила свой договор.

Судебное сражение уже обнаружило, что Никола Пельтц и ее мама руководили хаотической операцией планирования, наполненной всевозможными секретами и интригами, а также чрезвычайно требовательной невестой.

[ + – ] Родители Николы Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Согласно документам, Нельсон позвонил Грихальб, чтобы уволить ее, сказав: "Мне не нравится вести такие разговоры. Моя жена и моя дочь явно ставят меня в очень неудобное положение".

Он попросил ее переслать все электронные письма по планированию, которыми пара обменивалась с его женой и дочерью.

В исках говорится, что организатор начала пересылать около "700 электронных писем".

Через десять минут ей позвонили снова, спрашивая, не плачет ли она.

В иске кратко изложен вероятный разговор:

Пельц: "Ты плачешь, Арианна, ты плачешь?"

Грихальб: "Нет, о чем вы говорите?"

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Напомним, Нельсон Пельтц хотел отменить свадьбу дочери.

Также Фокус писал о встречном иске организаторов свадьбы Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма.