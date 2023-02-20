Отец Николы Пельтц хотел отменить свадьбу дочери: детали

Стали известны очередные скандальные подробности церемонии бракосочетания американской актрисы и сына звездных супругов Бекхэмов.

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80-летний американский миллиардер и промышленник Нельсон Пельтц хотел отменить свадьбу своей дочери Николы и Бруклина Бекхэма весной 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что отец актрисы сильно разочарован работой планировщиков торжества Николь Брагин и Арианны Грихальб. За несколько дней до самой свадьбы миллиардер уволил их, однако только сейчас потребовал возвращения депозита в размере 132 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов гривен).

Впрочем, планировщики свадьбы не соглашаются отдавать деньги и подали встречный иск на американского миллиардера. Они требуют компенсации в размере более 41 тысяч фунтов стерлингов (около 1,8 млн грн).

Также оказалось, что жена Бруклина Бекхэма в день торжества решила сделать прическу и макияж за 85 тысяч фунтов стерлингов (около 3,8 млн грн). Впрочем, актриса боялась называть сумму своему возлюбленному, а тем более его матери, с которой у Николы и так напряженные отношения, ведь в день свадьбы звезда экрана отказалась надеть платье бренда Виктории Бекхэм.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Сначала отцу Николы вообще не нравилась концепция свадьбы, впоследствии его уговорила жена пойти на встречу дочери. Впрочем, со временем стают известными все больше скандальных подробностей того дня.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

Напомним, отец Николы Пельтц подает в суд на организаторов свадьбы дочери.

Также Фокус писал о сюрпризе Бруклина Бекхэма для жены на День влюбленных 2023.