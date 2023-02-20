Отец Николы Пельтц хотел отменить свадьбу дочери: детали
Стали известны очередные скандальные подробности церемонии бракосочетания американской актрисы и сына звездных супругов Бекхэмов.
80-летний американский миллиардер и промышленник Нельсон Пельтц хотел отменить свадьбу своей дочери Николы и Бруклина Бекхэма весной 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.
Оказалось, что отец актрисы сильно разочарован работой планировщиков торжества Николь Брагин и Арианны Грихальб. За несколько дней до самой свадьбы миллиардер уволил их, однако только сейчас потребовал возвращения депозита в размере 132 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов гривен).
Впрочем, планировщики свадьбы не соглашаются отдавать деньги и подали встречный иск на американского миллиардера. Они требуют компенсации в размере более 41 тысяч фунтов стерлингов (около 1,8 млн грн).
Также оказалось, что жена Бруклина Бекхэма в день торжества решила сделать прическу и макияж за 85 тысяч фунтов стерлингов (около 3,8 млн грн). Впрочем, актриса боялась называть сумму своему возлюбленному, а тем более его матери, с которой у Николы и так напряженные отношения, ведь в день свадьбы звезда экрана отказалась надеть платье бренда Виктории Бекхэм.
Сначала отцу Николы вообще не нравилась концепция свадьбы, впоследствии его уговорила жена пойти на встречу дочери. Впрочем, со временем стают известными все больше скандальных подробностей того дня.
Напомним, отец Николы Пельтц подает в суд на организаторов свадьбы дочери.
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