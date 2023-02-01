Отец Николы Пельтц подает в суд на планировщика ее свадьбы с Бруклином Бекхэмом

Свадьба Николы и Бруклина была еще в прошлом году, но скандалы вокруг нее не утихают.

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Свадьба Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма состоялась еще 9 апреля 2022 года, и стала главным событием прошлогодней весны. Однако потом оказалось, что у невесты были проблемы со свадебным платьем, скандал со свекровью Викторией Бекхэм, а теперь выяснилось, что ее отец, миллиардер Нельсон Пельтц подает в суд на агентство, которое занималось планированием торжества. Об этом пишет Daily Mail.

Никола Пельтц сменила три фирмы, прежде чем нашла подходящую, и вторая из них так и не вернула депозит в 159 тысяч долларов.

[ + – ] Свадьба Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма

Нельсон Пельц подает в суд на Николь Брагин и Арианну Грихальбу, глав второй фирмы, которых уволили через девять дней после того, как Никола "устала" от их ошибок.

Первый планировщик Престон Бейли ушел в отставку за шесть недель до мероприятия. В итоге всю работу выполнила Мишель Рагос, которая взяла повышенную плату, потому что работала сверхурочно.

А в последнюю минуту свадьба Николы и Бруклина могла остаться без музыкантов и дизайнера. Тот буквально был в истерике из-за стресса.

Эти новые подробности появились вчера — вместе с текстами, написанными Николой одному из планировщиков. Они фигурируют в документах, поданном ее отцом в суд, который сейчас также борется за место в совете директоров Disney.

Нельсон Пельтц подает в суд на двух организаторов вечеринок, утверждая, что они отказываются вернуть ему залог в размере 159 000 долларов, который он им дал.

[ + – ] Свадьба Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма

Пельц и его жена Клаудия связались с Николь Брагин и Арианной Грихальбой через их фирму Plan Design Events в марте 2022 года, после того как они избавились от своего первого планировщика, обожаемого знаменитостями Престона Бейли. Тот был уволен по непонятной причине.

В своем юридическом документе 80-летний Пельц говорит, что Бейли столкнулся с "проблемами" при планировании масштабного мероприятия, которое состоялось в семейном поместье в Палм-Бич, штат Флорида, 9 апреля и, по сообщениям, стоило около 3,5 миллионов долларов.

Список гостей включал более пятисот человек, в том числе многочисленных знаменитостей, спортсменов, высокопоставленных лиц и других влиятельных лиц, которые приехали со всего мира, чтобы поздравить Николу и Бруклина.

Бейли, который планировал свадьбу Иванки Трамп с Джаредом Кушнером, был уволен, его сменщики должны были продолжить с того места, где он закончил, но они, девять дней спустя, после внесения депозита в размере 159 000 долларов, не смогли справиться со списком VIP-гостей.

"Известность свадебной пары в сочетании с ожидаемым присутствием многих высокопоставленных гостей требовали, чтобы организатор свадьбы имел опыт и персонал для планирования, координации и проведения свадебного мероприятия ожидаемого масштаба и сложности", — говорят юристы Нельсона в иске.

Пытаясь вернуть свои деньги, он раскрыл некоторые интимные подробности звездного мероприятия.

Он включил скриншоты группового чата между ним, планировщиками и Николой. И по ним стало ясно, что организаторы не могли справиться со списком гостей и не отвечали Николе вовремя.

Напомним, фото Николы и Бруклина появились после свадьбы в Vogue. А сам Бекхэм позже признался, что очень волновался в день торжества.