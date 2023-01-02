"Я очень нервничал": Бруклин Бекхэм рассказал, чего боялся в день свадьбы
Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов признался, что жениться на лучшей подруге было лучшим решением.
23-летний британский фотограф и повар Бруклин Бекхэм признался, чего очень сильно боялся в день своей свадьбы. Об этом пишет Interview.
Оказалось, что старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов нервничал, когда его возлюбленная, американская актриса Никола Пельтц, должна была подойти к алтарю.
"На самом деле я очень нервничал. Прямо перед этим я подумал: "О Боже, что, если она не выйдет?!", и поэтому я был настороже", — рассказывает Бруклин Бекхэм, добавив, что жениться на лучшей подруге было лучшим решением.
"Найдите человека, который делает вас лучше, и женитесь на нем. Если вы найдете соответствующего человека, это изменит вашу жизнь и сделает ее в 100 раз лучше", — отметил сын легендарного футболиста.
Также семьянин признался, что в день свадьбы выпил всего несколько глотков вина, ведь со "всеми нужно было поздороваться".
В апреле 2022 года после двух лет ожиданий Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм узаконили свои отношения. Церемония прошла на территории роскошного имения отца невесты, американского миллиардера Нельсона Пельтца.
После свадьбы первенец Бекхэм взял фамилию жены и редко посещает своих родственников в Европе. В частности, он пропустил дни рождения родителей, Рождество и Новый 2023 год.
Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отправились вместе за рождественскими покупками.
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