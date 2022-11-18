Бруклин Бекхэм прокомментировал ссоры Николы Пельтц и Виктории Бекхэм

Как известно, первопричиной разногласий между главными женщинами в жизни Бруклина стало свадебное платье.

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23-летний фотограф и кулинар Бруклин Бекхэм прокомментировал слухи о ссорах в его семье. Об этом пишет Нello Мagazine.

В новом интервью первенец звездных супругов, Дэвида и Виктории Бекхэмов заявил, что его жена и мама сейчас в хороших отношениях, несмотря на домыслы прессы.

"Люди любят писать всякий бред. Они пишут, потому что это все обсуждают", — отметил Бруклин Бекхэм.

По словам фотографа, его возлюбленная не заставляет его оставаться на Рождество в Лос-Анджелесе, о чем писали ранее в Сети.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: Instagram brooklynbeckham

Бруклин Бекхэм и 27-летняя актриса Никола Пельтц поженились в апреле 2022 после двух лет ожиданий, ведь предложение своей возлюбленной сын Бекхэмов сделал еще летом 2020.

Роскошная свадьба прошла в имении отца актрисы, американского миллиардера и промышленника Нельсона Пельтца. Однако в важный день девушка не захотела надеть свадебное платье от бренда своей звездной свекрови. Как известно, это и стало первопричиной ссор между женщинами.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

После свадьбы старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма переехал в США и практически не появляется на важных семейных событиях, включая дни рождения родителей.

Напомним, Никола Пельтц также комментировала свой конфликт с Викторией Бекхэм.

Ранее Фокус писал об отсутствии Бруклина во время очередного выхода семьи Бекхэм в свет.