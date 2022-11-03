Семья Бекхэмов вышла вместе в свет (фото)

Традиционно с ними не было старшего сына Бруклина.

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Виктория и Дэвид Бекхэм вышли на синюю дорожку вместе со своими тремя детьми. Фото с события делится в своих соцсетях британская певица и дизайнер.

Дети и жена пришли поддержать знаменитого футболиста во время показа документального фильма "Спасите нашу команду", посвященного наставничеству Дэвида Бекхэма.

"Я невероятно горжусь тобой, Дэвид! И твоей командой Studio 99. Сегодня вечером я была увлечена твоим фильмом! Советую всем посмотреть "Спасите нашу команду". Премьера назначена на 9 ноября", — отметила многодетная мама.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми

Звезда вечера выбрал для выхода монохромный образ серого цвета и коричневые туфли. Тем временем его возлюбленная продемонстрировала стильные кожаные мини-шорты и черную блузку.

Что касается детей звездной пары, Ромео, Круз и Харпер выбрали для выхода на публику более удобные и практичные образы.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Скриншот

Традиционно вместе с семьей не было старшего сына Бруклина, который после свадьбы в апреле 2022 перебрался жить в США с женой Николой Пельтц. С весны первенец звездных супругов пропускает практически все важные семейные мероприятия, включая дни рождения родителей.

Напомним, Дэвид Бекхэм приготовил ужин для семьи в костюме супергероя.

Также Фокус писал о ссорах между Викторией Бекхэм и ее невесткой Николой Пельтц.