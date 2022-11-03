Родина Бекхемів вийшла разом у світ (фото)

Традиційно з ними не було старшого сина Брукліна.

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Вікторія та Девід Бекхеми вийшли на синю доріжку разом зі своїми трьома дітьми. Фото з події ділиться у своїх соцмережах британська співачка та дизайнерка.

Діти та дружина прийшли підтримати знаменитого футболіста під час показу документального фільму "Врятуйте нашу команду", присвяченого наставництву Девіда Бекхема.

"Я неймовірно пишаюся тобою, Девіде! І твоєю командою Studio 99. Сьогодні ввечері я була захоплена твоїм фільмом! Раджу всім подивитися "Врятуйте нашу команду". Прем’єру призначено на 9 листопада", — зазначила багатодітна мама.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем з дітьми

Зірка вечора обрав для виходу монохромний образ у сірому кольору та коричневі туфлі. Тим часом його кохана продемонструвала стильні шкіряні мінішорти та чорну кофтинку.

Щодо дітей зіркової пари, то Ромео, Круз та Гарпер обрали для виходу на публіку більш зручні та практичні образи.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем Фото: Скриншот

Традиційно разом із родиною не було старшого сина Брукліна, який після весілля у квітні 2022 перебрався жити у США з дружиною Ніколою Пельтц. З весни первісток зіркового подружжя пропускає практично всі важливі родинні заходи, включаючи дні народження батьків.

Нагадаємо, Девід Бекхем приготував вечерю для родини в костюмі супергероя.

Також Фокус писав про сварки між Вікторією Бекхем та її невісткою Ніколою Пельтц.