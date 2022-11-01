Девід Бекхем в образі супергероя приготував вечерю для родини (відео)

Багатодітний батько вважає своїм обов'язком нагодувати дружину та дітей.

Related video

48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала, як вони з родиною святкують Геловін 2022. Фото та відео дружина Девіда Бекхема поділилася у своїх соцмережах.

Мама чотирьох показала, як знаменитий футболіст у костюмі супергероя готує вечерю. 47-річний Девід Бекхем обрав для святкування яскраво-червоний костюм та чорну маску на очі.

"Коли ти повертаєшся додому, де Містер Неймовірність готує вечерю!! 😂@davidbeckham", — прокоментувала Вікторія Бекхем.

[ + – ] Девід Бекхем

Багатодітний батько також поділився кількома кадрами та зазначив, що приготування вечері — найголовніший його обов'язок, навіть у ролі супергероя.

[ + – ] Девід Бекхем

Зокрема Вікторія Бекхем показала 11-річну доньку Гарпер. Вона обрала для Геловіну 2022 ніжний костюм ангела з крилами та німбом.

"Щасливого Геловіну", — зазначила колишня учасниця гурту Spice Girls.

[ + – ] Гарпер Бекхем [ + – ] Гарпер Бекхем

Окрім єдиної доньки, подружжя Бекхем також виховує трьох синів — Брукліна, Ромео та Круза. Перший уже одружився та будує своє родинне життя у США з акторкою Ніколою Пельтц.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем розплакалася через свою невістку Ніколу.

Також Фокус писав про парний лук Вікторії та Девіда Бекхема з 90-х, який досі "переслідує" знаменитостей.