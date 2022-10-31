Вікторія Бекхем розплакалася через Ніколу Пельтц

Про сварки між зірковою свекрухою та невісткою давно ходять чутки у мережі.

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48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем зізналася, чому розплакалася під час дебюту свого шоу в Парижі у вересні 2022. Про це пише Нello Мagazine.

Дружина знаменитого футболіста Девіда Бекхема розповіла, що була дуже щаслива в той день, адже вся її родина після тривалої перерви зібралася разом.

"Я розпереживалась на шоу в Парижі. Я хотіла вийти зразу після показу та зробити класну фотографію на подіумі. Але в той момент, коли я побачила Девіда, дітей, маму, тата та сестру, я так зворушилась, правда. Тому що родина для мене — все", — зізналася Вікторія Бекхем.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltz/Instagram

До цього співачка та дизайнерка тривалий час не бачила свого старшого сина Брукліна з його дружиною Ніколою. Останні місяці в мережі ходили чутки про сварки між Вікторією Бекхем та її невісткою. Проте спільна поява подружжя на показі в Парижі розвіяла домисли фанатів. Повідомлялося, що перед цим Девід Бекхем серйозно поговорив зі своїм первістком.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

Нагадаємо, Бруклін Бекхем з дружиною відвідали вечірку в образах Ромео та Джульєтти.

Також Фокус писав про парний аутфіт з 90-х Вікторії та Девіда Бекхемів, який досі "переслідує" співачку.