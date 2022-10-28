Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц сходили на вечірку в образах Ромео та Джульєтти

Ймовірно, це натяк на те, що ворожнеча між Бекхемами та Пельтцами не закінчена.

Related video

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц з'явилися на вечірку на честь Геловіну в костюмах Ромео та Джульєтти. Журналісти вважають, що це натяк на те, що ворожнеча між сім'ями все ще продовжується. Про це пише Daily Mail.

Цікаво, але Бруклін і Нікола обрали не класичні вбрання із Шекспірівської п'єси, а костюми з її фільму 1996 року, який зняв Баз Лурманн. Головні ролі в ньому виконали Леонардо ДіКапріо та Клер Дейнс.

"Ромео Монтеккі та Джульєтта Капулетті" — це історія кохання, затьмарена конфліктом між двома знатними сім'ями Монтеккі та Капулетті, який, можливо, відображає напруженість між Бекхемами і Пельтцами.

[ + – ] Леонардо ДіКапріо та Клер Дейнс у фільмі "Ромео + Джульєтта" Фото: Скриншот

У п'єсі Шекспіра сім'ї, які ворогують, керують усіма основними подіями сюжету, і це означає, що Ромео та Джульєтта ніколи не зможуть по-справжньому бути разом, що призводить до їхньої передчасної смерті, після чого обидві сім'ї погоджуються об'єднатися.

[ + – ] Нікола Пельтц у костюмі Джульєтти

У реальному житті між Пельтцами та Бекхемами була якась напруженість, про яку постійно писали таблоїди. Навіть на весіллі Брукліна та Ніколи сталося кілька конфліктів, і сім'ї мали прохолодні стосунки та не робили жодних кроків до примирення.

Холодна війна почалася, коли Нікола та Вікторія Бекхем посварилися через її весільну сукню, а зірка "Трансформерів" звинуватила свою нову свекруху в тому, що вона постійно перетягувала на себе увагу на весіллі.

[ + – ] Ешлі Грем, Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем на вечірці Фото: instagram.com/ashleygraham

Нікола Пельтц дала кілька інтерв'ю, де розповіла про стосунки з Вікторією Бекхем, і, як повідомляли, Девід Бекхем лютував. Водночас Бруклін зберігав нейтралітет.

Здавалося, що все налагодилося, коли Нікола та Бруклін відвідали показ Вікторії на Тижні моди в Парижі 30 вересня.

Вони прибули на пів години раніше, щоб підтримати Вікторію, і, як повідомило джерело, всі чудово провели час.

Але після того, як пара переодяглася закоханими з двох сімей, які конфліктують, чи це означає, що ворожнеча відновилася?

Утім, Бруклін і Нікола чудово провели час на зірковій вечірці та мали дуже щасливий вигляд.

Нагадаємо, нещодавно Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц побачили світ у парних образах. Вони відвідали Academy Museum Gala в Лос-Анджелесі