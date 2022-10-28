Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сходили на вечеринку в образах Ромео и Джульетты

Вероятно, это намек на то, что вражда между Бекхэмами и Пельтцами не закончена

Related video

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц явились на вечеринку в честь Хэллоуина в костюмах Ромео и Джульетты. Журналисты посчитали, что это намек на то, что вражда между семьями все еще продолжается. Об этом пишет Daily Mail.

Интересно, но Бруклин и Никола выбрали не классические наряды из Шекспировской пьесы, а костюмы их фильма 1996 года, который снял Баз Лурманн. Главные роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс.

"Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти" — это история любви, омраченная конфликтом между двумя знатными семьями — Монтекки и Капулетти, который, возможно, отражает напряженность между Бекхэмами и Пельтцами.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в фильме "Ромео + Джульетта" Фото: Скриншот

В пьесе Шекспира враждующие семьи управляют всеми основными событиями сюжета и означают, что Ромео и Джульетта никогда не смогут по-настоящему быть вместе, что приводит к их безвременной смерти, после чего обе семьи соглашаются объединиться.

[ + – ] Никола Пельтц в костюме Джульетты

В реальной жизни между Пельтцами и Бекхэмами была некая напряженность, про которую постоянно писали таблоиды. Даже на свадьбе Бруклина и Николы произошло несколько конфликтов и семьи были в прохладных отношениях и не делали никаких шагов к примирению.

Холодная война началась, когда Никола и Виктория Бекхэм поссорились из-за ее свадебного платья, а звезда "Трансформеров" обвинила свою новую свекровь в том, что она постоянно перетягивала на себя внимание на свадьбе.

[ + – ] Эшли Грэм, Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм на вечеринке Фото: instagram.com/ashleygraham

Никола Пельтц дала несколько интервью, в которых рассказала об отношениях с Викторией Бекхэм, и, как сообщалось, Дэвид Бекхэм был в ярости. Тогда как Бруклин сохранял нейтралитет.

Казалось, что все наладилось, когда Никола и Бруклин посетили показ Виктории на Неделе моды в Париже 30 сентября.

Они прибыли на полчаса раньше, чтобы поддержать Викторию и, как сообщил источник, все прекрасно провели время.

Но после того, как пара переоделась влюбленными из двух конфликтующих семей, значит ли это, что вражда возобновилась?

Впрочем, Бруклин и Никола прекрасно провели время на звездной вечеринке и выглядели очень счастливыми.

Напомним, недавно Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вышли в свет в парных образах. Они посетили Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе