Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц в элегантных образах вышли на публику (фото)

Звездные супруги каждый раз демонстрируют удачные парные луки.

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23-летний британский фотограф и кулинар Бруклин Бекхэм вышел в свет со своей женой Николой Пельтц в элегантных классических образах. Снимками из недавнего престижного события звездные супруги делятся в своих Instagram.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм с 27-летней возлюбленной посетил Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца выбрала роскошное черное платье с открытыми плечами, идеально дополненное темными колготками и трендовыми перчатками. Волосы Николы были собраны, а к вечернему аутфиту жена Бекхэма добавила серьги и миниатюрную сумочку.

"Похороните меня в колготках и перчатках 🖤", — подписала фото из события американская актриса.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Тем временем Бруклин продемонстрировал классический черный костюм с белой рубашкой.

"Спасибо за такую невероятную ночь x Academy Museum Gala", — отметил первенец Бекхэмов.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм

Бруклин и Никола поженились в апреле 2022. После роскошной церемонии узаконивания отношений пара переехала жить в США и теперь редко видится с родителями начинающего фотографа.

Напомним, Дэвид Бекхэм серьезно поговорил с сыном из-за напряженных отношений Виктории и Николы Пельтц.

Также Фокус писал об идеальных парных образах для свидания, которые ранее продемонстрировали Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц.