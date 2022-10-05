Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц показали идеальные парные образы (фото)

Супруги часто демонстрируют удачные варианты для совместного выхода со своей второй половинкой.

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23-летний Бруклин Бекхэм и его жена, 27-летняя американская актриса Никола Пельтц продемонстрировали идеальные парные образы для свидания. Снимками в стильных аутфитах невестка Виктории Бекхэм поделилась в своих соцсетях.

Влюбленная пара накануне посетила показ Givenchy в рамках Парижской недели моды. В столице Франции Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц продемонстрировали классические парные образы, которые идеально подойдут для парижского свидания. Супруги вышли в свет в одинаковых классических костюмах от Givenchy с акцентным креплением на талии.

Однако сын звездных супругов Бекхэмов добавил к образу классическую рубашку, а дочь американского миллиардера Нельсона Пельтца — белую блузку с вырезом у воротничка, к которому она добавила серебряную подвеску в форме креста.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в Париже

В частности, возлюбленная Бруклина Бекхэма собрала свои волосы в аккуратный пучок и высветила брови (тренд 2022). На ногах американки были ботинки на высокой платформе и каблуке.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм в Париже

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм поженились в апреле 2022, хотя предложение своей девушке сын звездных супругов сделал в июле 2020. Роскошная церемония бракосочетания прошла в имении в Палм-Бич на берегу океана, а после этого пара переехала жить в США.

Напомним, новоиспеченные супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц снялись для Vogue Hong Kong.

Также Фокус писал о слухах вокруг серьезных проблем в семье Бекхэмов: невестка Виктории Бекхэм не хочет находить общий язык со своей звездной свекровью.