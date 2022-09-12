Виктория Бекхэм не планирует мириться с невесткой Николой Пельтц
О ссорах в звездной семье ходят слухи последние несколько месяцев.
48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм не планирует мириться со своей невесткой Николой Пельтц. Об этом пишет Daily Mail.
В Сети давно гуляют слухи о скандалах и ссорах в семье Бекхэмов после женитьбы старшего сына Бруклина на американской актрисе Николе Пельтц. И на этот раз стало известно, что свекровь девушки не намерена с ней мириться и искать общий язык.
Бывший футболист Дэвид Бекхэм и его возлюбленная очень обеспокоены тем, что их первенец почти не общается с родителями, переехав в США. Бруклин с женой даже не посещал дни рождения Виктории и Дэвида весной 2022.
Парень активно поддерживает связь с отцом Николы, американским промышленником и миллиардером Нельсоном Пельтцом. Бруклин постоянно обращается к нему за советами, что не нравится его родителям, оставшимся в Великобритании.
"Они волнуются, что Никола навредит Бруклину. Они чувствуют, что отношения неуравновешены. Он во многом жертвует ради нее, но непонятно, что она дает вместо этого. Но вы знаете, как говорит Виктория: "Он просто говорит об этой девушке", — отмечают инсайдеры.
Однако мама Бруклина ничего не планирует делать, чтобы примириться с Николой и ее семьей. Виктория Бекхэм считает это бессмысленным.
"Это игра на ожидание. Она ничего не делает с этим", — рассказывает источник, близкий к Бекхэмам.
В апреле 2022 Бруклин и Никола узаконили свои отношения в Палм-Бич на берегу океана. После роскошной церемонии бракосочетания молодожены переехали жить в Америку и почти не посещают родителей Бруклина в Лондоне.
Напомним, Виктория Бекхэм тяжело переносит конфликт со своей невесткой.
Также Фокус писал об истории любви Бруклина Бекхэма и старше его на четыре года Николы Пельтц.