Виктория Бекхэм не планирует мириться с невесткой Николой Пельтц

О ссорах в звездной семье ходят слухи последние несколько месяцев.

48-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм не планирует мириться со своей невесткой Николой Пельтц. Об этом пишет Daily Mail.

В Сети давно гуляют слухи о скандалах и ссорах в семье Бекхэмов после женитьбы старшего сына Бруклина на американской актрисе Николе Пельтц. И на этот раз стало известно, что свекровь девушки не намерена с ней мириться и искать общий язык.

Бывший футболист Дэвид Бекхэм и его возлюбленная очень обеспокоены тем, что их первенец почти не общается с родителями, переехав в США. Бруклин с женой даже не посещал дни рождения Виктории и Дэвида весной 2022.

Парень активно поддерживает связь с отцом Николы, американским промышленником и миллиардером Нельсоном Пельтцом. Бруклин постоянно обращается к нему за советами, что не нравится его родителям, оставшимся в Великобритании.

[ + – ] Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

"Они волнуются, что Никола навредит Бруклину. Они чувствуют, что отношения неуравновешены. Он во многом жертвует ради нее, но непонятно, что она дает вместо этого. Но вы знаете, как говорит Виктория: "Он просто говорит об этой девушке", — отмечают инсайдеры.

Однако мама Бруклина ничего не планирует делать, чтобы примириться с Николой и ее семьей. Виктория Бекхэм считает это бессмысленным.

"Это игра на ожидание. Она ничего не делает с этим", — рассказывает источник, близкий к Бекхэмам.

В апреле 2022 Бруклин и Никола узаконили свои отношения в Палм-Бич на берегу океана. После роскошной церемонии бракосочетания молодожены переехали жить в Америку и почти не посещают родителей Бруклина в Лондоне.

[ + – ] Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 Фото: nicolaannepeltzbeckham

Напомним, Виктория Бекхэм тяжело переносит конфликт со своей невесткой.

Также Фокус писал об истории любви Бруклина Бекхэма и старше его на четыре года Николы Пельтц.