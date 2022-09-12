Вікторія Бекхем не планує миритися з невісткою Ніколою Пельтц
Про сварки у зірковій родині ходять чутки останні кілька місяців.
48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем не планує миритися зі своєю невісткою Ніколою Пельтц. Про це пише Daily Mail.
У мережі давно гуляють чутки про скандали та сварки у родині Бекхемів після одруження старшого сина Брукліна з американською акторкою Ніколою Пельтц. І цього разу стало відомо, що свекруха дівчини не має наміру з нею миритися та шукати спільну мову.
Колишній футболіст Девід Бекхем та його кохана дуже занепокоєні тим, що їхній первісток майже не спілкується з батьками, переїхавши до США. Бруклін з дружиною навіть не відвідував дні народження Вікторії та Девіда навесні 2022. Натомість хлопець активно підтримує зв'язок з батьком Ніколи, американським промисловиком та мільярдером Нельсоном Пельтцом. Бруклін постійно звертається до нього за порадами, що не подобається його батькам, котрі залишилися у Великобританії.
"Вони хвилюються, що Нікола зашкодить Брукліну. Вони відчувають, що стосунки неврівноважені. Він багато чим жертвує заради неї, але незрозуміло, що вона дає натомість. Але ви знаєте, як каже Вікторія: "Він просто говорить про цю дівчину", — зазначають інсайдери.
Проте мама Брукліна нічого не планує робити для того, аби примиритися з Ніколою та її родиною. Вікторія Бекхем вважає це безсенсовим.
"Це гра на очікування. Вона нічого не робить з цим", — розповідає джерело, близьке до Бекхемів.
У квітні 2022 Бруклін та Нікола узаконили свої стосунки в Палм-Біч на березі океану. Після розкішної церемонії одруження молодята переїхали жити в Америку та майже не відвідують батьків Брукліна у Лондоні.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем важко переносить конфлікт зі своєю невісткою.
Також Фокус писав про історію кохання Брукліна Бекхема та старшої за нього на чотири роки Ніколи Пельтц.