Вікторія Бекхем не планує миритися з невісткою Ніколою Пельтц

Про сварки у зірковій родині ходять чутки останні кілька місяців.

48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем не планує миритися зі своєю невісткою Ніколою Пельтц. Про це пише Daily Mail.

У мережі давно гуляють чутки про скандали та сварки у родині Бекхемів після одруження старшого сина Брукліна з американською акторкою Ніколою Пельтц. І цього разу стало відомо, що свекруха дівчини не має наміру з нею миритися та шукати спільну мову.

Колишній футболіст Девід Бекхем та його кохана дуже занепокоєні тим, що їхній первісток майже не спілкується з батьками, переїхавши до США. Бруклін з дружиною навіть не відвідував дні народження Вікторії та Девіда навесні 2022. Натомість хлопець активно підтримує зв'язок з батьком Ніколи, американським промисловиком та мільярдером Нельсоном Пельтцом. Бруклін постійно звертається до нього за порадами, що не подобається його батькам, котрі залишилися у Великобританії.

[ + – ] Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Instagram brooklynbeckham

"Вони хвилюються, що Нікола зашкодить Брукліну. Вони відчувають, що стосунки неврівноважені. Він багато чим жертвує заради неї, але незрозуміло, що вона дає натомість. Але ви знаєте, як каже Вікторія: "Він просто говорить про цю дівчину", — зазначають інсайдери.

Проте мама Брукліна нічого не планує робити для того, аби примиритися з Ніколою та її родиною. Вікторія Бекхем вважає це безсенсовим.

"Це гра на очікування. Вона нічого не робить з цим", — розповідає джерело, близьке до Бекхемів.

У квітні 2022 Бруклін та Нікола узаконили свої стосунки в Палм-Біч на березі океану. Після розкішної церемонії одруження молодята переїхали жити в Америку та майже не відвідують батьків Брукліна у Лондоні.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися у квітні 2022 Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем важко переносить конфлікт зі своєю невісткою.

Також Фокус писав про історію кохання Брукліна Бекхема та старшої за нього на чотири роки Ніколи Пельтц.