"Наша маленька булька". Історія кохання Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Останнім часом у мережі все активніше обговорюють ворожнечу між мамою та дружиною Брукліна.

23-річний Бруклін Бекхем та 27-річна Нікола Пельтц офіційно скріпили свій союз у квітні 2022. За теплими почуттями одне до одного зіркової пари слідкують мільйони їхній фанатів у соцмережах. Проте нещодавно прогримів скандал, у якому обговорювали не найкращі стосунки між дівчиною та її свекрухою, британською дизайнеркою та співачкою Вікторією Бекхем. Пригадаймо історію кохання дітей із "золотих" родин.

Якщо прізвище Бекхем відоме практично на весь світ, адже як мама Брукліна, так і батько доволі знамениті люди у своїх професіях, то прізвище Пельтц не настільки перебуває на слуху. Тим не менше, родина Ніколи дуже популярна у Штатах, адже її батько — американський підприємець та промисловик Нельсон Пельтц. Його статки оцінюються в понад півтора мільярда доларів.

Першим цікавим фактом про пару Ніколи та Брукліна є той, що дівчина старша за свого коханого на 4 роки, проте це не стало завадою у їхньому коханні. Вікторія Бекхем також старша за Девіда на один рік.

Початок стосунків

Бруклін та Нікола були знайомі з 2017 року. Проте активно почали спілкуватися з жовтня 2019. Тоді у Лос-Анджелесі Леонардо Ді Капріо влаштував вечірку, присвячену Геловіну. Після неї пара відправилася в готель, де провела разом ніч.

До Ніколи 23-річний Бруклін тривалий час зустрічався з моделлю Ханною Крос та американською акторкою Хлоєю Грейс Морец. Тим часом його майбутня дружина мала стосунки з братом відомих супермоделей Анваром Хадідом (з ним потім зустрічатиметься співачка Дуа Ліпа понад два роки).

Проте з 2019 року розпочинається нова ера у романтичних стосунках Брукліна та Ніколи Пельтц. Вони у великому світі шоубізнесу знайшли одне одного.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: brooklynpeltzbeckham

Уже в січні 2020 закохані публічно підтвердили новий роман та обидвоє виклали селфі у дзеркалі у свої соцмережі. Згодом вони часто ділитимуться спільними знімками та кумедними відео, чим розтоплюють серця своїх фоловерів.

Першим виходом на публіку Ніколи та Брукліна як пари став показ Yves Saint Laurent. А після цього стався карантин 2020. Тоді практично весь свій час закохані проводили разом та продовжували ділитись спільними милими кадрами у соцмережах.

Після пережитого ковідного карантину Бруклін вирішив зробити своїй коханій пропозицію влітку 2020. Проте через карантинні обмеження весілля відкладалось майже два роки.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц у день пропозиції Фото: Instagram brooklynbeckham

Нікола для такого важливого дня обрала світло-жовту сукню від бренду її зіркової свекрухи.

Татуювання

23-річний Бруклін не упускає можливості заявити про свої почуття до Ніколи. Одними із проявів його кохання стали численні татуювання, присвячені дружині.

На шиї сина зіркових батьків зображені очі його коханої. На руці є слово Джина — ім'я бабусі Ніколи, котра нещодавно померла. Також на тілі Брукліна вибито його весільну клятву, любовний лист та слова "наша маленька булька". Однією з останніх тату стало прізвище Ніколи на всі груди хлопця.

[ + – ] Очі Ніколи Пельтц на шиї Брукліна Бекхема Фото: brooklynpeltzbeckham

У невістки Вікторії Бекхем є одне маленьке тату, присвячене коханому — його ім'я.

Весілля

У квітні 2022 Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем врешті офіційно узаконили свій союз. Церемонія тривала кілька днів на березі океану в маєтку родини Ніколи в Палм-Біч.

Дружина Брукліна продемонструвала розкішну елегантну сукню від Valentino, чим уже тоді спровокувала чутки про ворожнечу з Вікторією Бекхем, адже не обрала весільне вбрання від її бренду.

Після весілля Нікола та Бруклін перебралися в США та рідко відвідують батьків Брукліна у Великобританії. А Бруклін взяв подвійне прізвище, додавши до свого частинку знаменитого прізвища дружини.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц у день весілля Фото: nicolaannepeltzbeckham

Останнім часом усе активніше обговорюється протистояння дружини та матері Брукліна Бекхема.

Також Фокус детально писав про розкішну церемонію одруження Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.