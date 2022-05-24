З'явилися офіційні фото з весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Право фотографувати церемонію одруження надали ексклюзивно виданню Vogue.

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З'явилися всі офіційні фото з церемонії одруження Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц. Знімками ділиться в соцмережах невістка Вікторії Бекхем та інші гості вечора.

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Оскільки право фотографувати церемонію одруження надали ексклюзивно виданню Vogue, усі офіційні фото з'явилися аж через півтора місяця після торжества.

9 квітня 2022 старший син зіркового подружжя Бекхемів і донька американського мільярдера Нельсона Пельтца узаконили свої стосунки після двох років очікування, адже Бруклін зробив пропозицію своїй коханій ще у 2020 році.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

На ексклюзивних кадрах Нікола позує у своєму весільному наряді від Valentino, попри те, що свекруха дівчини — відома дизайнерка Вікторія Бекхем.

Також можна роздивитися розкішну заручальну каблучку дружини Брукліна Бекхема, ціна якої сягає двох мільйонів доларів.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Американська акторка змінила за три дні церемонії кілька нарядів. Вона позувала фотографам Vogue у розкішній білій сукні з довгою фатою та простішій білій приталеній сукні. Тим часом Бруклін приміряв класичний чорний і світлий костюми.

Як відомо, основна сукня Ніколи коштувала їй 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Також раніше повідомлялося, що весілля пройде у справжніх єврейських традиціях із відповідними музикою і конкурсами.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Зокрема на фото можна роздивитися гостей вечора та батьків наречених — Вікторію та Девіда Бекхемів та подружжя Пельтц. Звісно, були й менші брати Брукліна, Ромео та Круз, і 10-річна сестричка Харпер.

Ведучим торжества став сам Девід Бекхем. А загалом батьки молодят віддали за розкішну церемонію майже три мільйони фунтів стерлінгів.

Після церемонії одруження, яка пройшла у Палм-Біч на березі океану, молодята остаточно переїхали мешкати у США, звідки родом Нікола та її родина. Тепер вони рідко відвідують Лондон, не з'явившись навіть на днях народження батька та матері Брукліна, які відбулися у травні 2022.

[ + – ] Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Після офіційного скріплення своїх стосунків молодята порушили усталену традицію, коли дівчина бере прізвище свого чоловіка, відмовляючись від дівочого. Нікола та Бруклін просто додали частинки прізвищ одне одного до своїх. То ж невістка Вікторії Бекхем стала називатися Нікола-Енн Пельтц-Бекхем, а Бруклін став Бекхем-Пельтц. Це стало причиною чуток у мережі, що Вікторія Бекхем була проти одруження старшого сина з американської акторкою, яка змусила його порушити традиції.

27-річна Нікола знімається в кіно, тим часом Бруклін пробує себе в ролі кухаря та моделі. Нещодавно він отримав мільйонний контракт із Superdry та став новим обличчям молодіжного бренду.

Нагадаємо, Нікола Пельтц не може знайти спільну мову з членами родини Брукліна. Дружина старшого сина Бекхемів відмовляється йти на контакт із дівчиною молодшого брата чоловіка Ромео, попри те, що їх навіть пробувала зібрати разом на сімейну вечерю Вікторія Бекхем.

Також Фокус писав про розкішний подарунок молодятам на весілля від батька Брукліна, відомого футболіста Девіда Бекхема. Закохана пара отримала вінтажний кабріолет за пів мільйона доларів, на якому тепер виїжджає за покупками.