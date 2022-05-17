Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц виїхали на шопінг на кабріолеті за пів мільйона доларів (фото)

Розкішне авто стало подарунком на весілля від батька нареченого.

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Новоспечене подружжя Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц перебувають під пильною увагою папараці. Напередодні пара виїхала на сімейний шопінг на вінтажному кабріолеті вартістю 400 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише ОК.

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Нікола та Бруклін приїхали на місцевий ринок у Лос-Анджелесі на вінтажному кабріолеті Jaguar XK140 1954-го року за майже пів мільйона доларів (400 тисяч фунтів стерлінгів, або 14,3 млн грн), що став подарунком на весілля пари від батька нареченого, знаменитого футболіста Девіда Бекхема.

[ + – ] Розкішне авто Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц

Подружжя відправилося на сімейний шопінг у парних білих образах. Старший син Бекхемів був у базовій білій футболці, спортивних штанах та кросівках. Тим часом Нікола обрала для сімейного виходу у світ легку довгу сукню та чорні босоніжки на платформі. Волосся молода дружина Брукліна зібрала у хвіст. Обидвоє були у чорних сонцезахисних окулярах.

[ + – ] Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц відправилися на сімейний шопінг

Нагадаємо, у квітні 2022 Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц офіційно узаконили свої стосунки. Після церемонії одруження пара переїхала жити в США, звідки родом невістка Вікторії Бекхем. Нещодавно пара вперше вийшла у світ як подружжя. Нікола та Бруклін відвідали щорічний бал Інституту костюма Met Gala-2022 у Нью-Йорку.

Також Фокус писав про інший стильний вихід подружжя Бекхем-Пельтц. Бруклін та Нікола вийшли у світ в образах 90-х.