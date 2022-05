Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц уперше вийшли у світ як подружня пара (фото)

Пара перебуває в офіційному шлюбі менше місяця.

Син зіркового подружжя Бекхемів Бруклін та його дружина Нікола Пельтц уперше вийшли на червону доріжку як подружня пара. Про це пише Hello Magazine.

Офіційний вихід подружжя Бекхем-Пельтц, які наразі переживають свій медовий місяць, стався під час балу Інститут костюма Met Gala у Нью-Йорку.

Нікола продемонструвала неймовірно ніжну рожеву сукню зі шлейфом та глибоким декольте від Valentino (весільна сукня акторки також була від цього модного дому). Образ доповнили кілька аксесуарів, легкий макіяж та природна укладка волосся.

Син Вікторії та Девіда Бекхемів вийшов у світ у світло-кремовому костюмі та білих кросівках.

Зокрема Нікола та Бруклін зізналися, що вони плакали на Met Gala, коли почули, як Кейсі Масгрейв виконує кавер на композицію Елвіса Преслі Can't Help Falling in Love.

"Звісно, ​​ми з Брукліном плакали", — сказала Нікола, зізнавшись, що це стало саундтреком до їхнього першого танцю на весіллі.

Зазначимо, що зіркові молодята очікували на своє весілля майже два роки, а у квітні 2022 року нарешті скріпили свій союз офіційно та переїхали жити до Америки, звідки походить Нікола та її заможна родина.

Нагадаємо, на Met Gala також дебютували як пара донька Сінді Кроуфорд, модель Кайя Гербер та її новий бойфренд Остін Батлер. До цього про їхній роман лише здогадувалися.

Фокус детально писав про весілля старшого сина Бекхемів та його коханої Ніколи. Після розкішної церемонії в Палм-Біч на березі океану користувачі мережі запідозрили Вікторію Бекхем у тому, що вона була проти одруження сина з американською акторкою.