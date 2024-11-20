Не просто відпустка: які традиції медового місяця існували сотні років тому (відео)

За словами експертки Серен Хоулі-Плоуз, давним-давно було прийнято, щоб молодята пили медовуху протягом усього повного циклу місяця. Зараз традиції відійшли на другий план і сім'ї їздять на відпочинок.

Термін "медовий місяць" використовується в усьому світі й позначає час після весілля, який молодята приділяють відпочинку одне з одним. При цьому мало хто знає, чому цей період отримав свою назву і яке справжнє його значення. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Експертка з кельтських традицій і фольклору Серен Хоулі-Плоуз на своїй сторінці в соціальній мережі TikTok опублікувала ролик, в якому вирішила розповісти всю правду про цей термін. Виявилося, що люди використовували в розмові слова "медовий місяць" набагато раніше, ніж багато хто думає — в Європі в 5 столітті.

"Традиційно після весілля пара пила медовуху — ферментований медовий напій протягом циклу повного місяця, звідси і термін "мед і місяць", — розповідає Серен Хоулі-Плоуз.

При цьому медовуха є відомим афродизіаком, тому раніше вважалося, що ті, хто її вип'є, зможуть швидко підвищити свою репродуктивність. Для молодят це завжди було символом удачі раніше, проте в сучасних реаліях значення трохи змінили.

"Більшість людей тепер сприймають його як період часу, коли молодята вирушають разом — зазвичай у вигляді відпустки за кордоном. Чи варто нам повернути традиції, що приховують це значення, і натомість заохочувати молодят пити медовуху протягом повного місячного циклу після весілля?" — поцікавилася Серен Хоулі-Плоуз.

У коментарях чоловік, який є медоваром, розповів, що це його стандартний подарунок на весілля, тому він згоден повернути традицію. Інший користувач мережі також запропонував свій варіант, як це можна реалізувати:

"Не всі можуть дозволити собі свято, але традиція медовухи, яку могли б приносити інші, була б чудовим способом відродити традицію".

Один із коментаторів виявився з Франції і він розповів, що в деяких регіонах країни традиція досі користується популярністю і медовуху пропонують парам.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що чоловік "зіпсував" медовий місяць, пішовши наперекір дружині, запросивши разом із ними іншу пару. Дівчина очікувала, що її медовий місяць буде романтичним і запам'ятається їй на все життя. Однак довгоочікувана відпустка виявилася зовсім протилежною.