Брав коханку в "медовий місяць": жінка несподівано дізналася про зраду від чоловіка

Через роботу жінка часто не бувала вдома, поки її чоловік зраджував їй із коханкою.

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Жінка на ім'я Міа звернулася в соціальні мережі з проханням допомогти їй рухатися далі після того, як виявила, що її колишній наречений зраджував їй з колегою по роботі. Про це повідомляє видання Мirror.

Колишній наречений зрадив жінку — він не тільки зрадив їй, а й взяв свою коханку в їхній "медовий місяць".

Жінка написала: "Ми були друзями в старшій школі, разом навчалися в коледжі, почали кар'єру і навіть разом купили будинок. Я любила його всіма фібрами свого тіла".

Міа розповіла, що її робота вимагає від неї багато подорожувати, і після однієї поїздки вона, повернувшись додому, почала помічати кілька тривожних сигналів.

Вона продовжила: "Він купив коробку презервативів, і вони все ще лежали в поліетиленовому пакеті на дивані. Це мене збентежило, тому що він не купував презервативи буквально кілька років, але я просто забула про це".

Міа також помітила, що Натан почав багато пити зі своїми друзями по роботі, що, за її словами, було дуже на нього несхоже.

"Після дивних подій я не спала і нишпорила в його телефоні... виявляється, він дуже "багатозначно розмовляв" із цією дівчиною з роботи, і вона навіть була на кількох із цих "робочих вечірок", і, судячи з повідомлень, які вони мали, принаймні, неймовірно близькі разом".

Міа розбудила Натана, кинувши в нього телефон, кричачи, що вона знає, що відбувається, і запитуючи, як звуть цю іншу жінку.

"Зрештою він зізнався, що бачив її на робочих вечірках і що вони цілувалися. Він і донині клянеться, що все, що вони робили, це цілувалися. Але я не ідіотка і все зрозуміла", — розповіла жінка.

Міа каже, що відтоді, як Натан поїхав, вона намагається жити далі, але їй це дуже важко. Не в останню чергу тому, що її колишній і жінка, з якою він їй зраджував, тепер перебувають у стосунках.

Раніше Фокус повідомляв, що пара розлучилася через відмову від інтиму в шлюбну ніч. За словами австралійки Рейчел, вона була занадто втомленою, щоб задовольнити бажання чоловіка.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.