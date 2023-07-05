Госпіталізація з помсти: подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки

У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.

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У Китаї подружжя Цюй Янь і Юань Цян, які живуть у провінції Шаньсі, по черзі здали одне одного до психлікарні через те, що не змогли помиритися. Про це повідомляє South China Morning Post.

Сімейна пара окремо провела недовгу кількість часу в установах для душевнохворих у 2022-му і на початку 2023 року як пацієнти. Щоразу причиною для цього стала "підстава" одного з подружжя після сварки.

У 2021 році стосунки між Янь і Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівця. Цян прислухався до слів своєї дружини, яка лаялася, і звернувся до психіатра, який діагностував у нього клінічну депресію.

За словами чоловіка, його кохана навмисно прагнула зробити його пацієнтом психіатричної лікарні, і в жовтні 2022 року їй це вдалося. Увечері після роботи п'ятеро чоловіків схопили його, посадили в машину і доставили в Центр лікування психічних розладів Сянь. Там на нього надягли гамівну сорочку, і його примусово помістили на лікування. Протягом 80 днів у лікарні йому дозволялося бачитися тільки з його дружиною та її друзями. На початку 2023 року його здоров'я було визнано стабільним, і його виписали з лікарні.

Ілюстративне фото Фото: Facebook/SCMP composite

У лютому 2023 року Янь опинилася в психіатричній лікарні схожим чином, як і її чоловік. Це сталося тому, що Цян переконав лікарів у тому, що його дружина хвора. Він надав їм відеозаписи, на яких жінка розбиває речі. У результаті медики дійшли висновку, що в жінки простежується шизофренія. Однак усього за три дні родичі Янь знайшли її та забрали з лікарні.

Після виписки жінка вирішила звернутися в поліцію і звинуватити свого чоловіка в тому, що він організував її госпіталізацію з помсти. Однак поліцейські заявили, що у них недостатньо інформації для порушення кримінальної справи. Після втручання місцевої медичної комісії, їхні представники також не виявили порушень у діях персоналу обох медичних центрів і дійшли висновку, що медики діяли згідно з протоколами прийому пацієнтів із психічними розладами.

Раніше Фокус писав, що пара розлучилася через відмову від інтиму в шлюбну ніч. За словами австралійки Рейчел, вона була занадто втомленою, щоб задовольнити бажання чоловіка.

Також повідомлялося, що в травні повідомлялося, що в Індії весілля закінчилося масовою бійкою через відсутність кондиціонера в приданому нареченої. Коли наречений дізнався, що родичі нареченої не дали їй у придане кондиціонер, дуже розлютився і вдарив молоду так, що та втратила свідомість.