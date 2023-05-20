В Індії весілля закінчилося масовою бійкою між родичами: в усьому винен кондиціонер

Коли наречений дізнався, що родичі нареченої не дали їй у посаг кондиціонер, дуже розлютився і вдарив молоду так, що та знепритомніла. Далі до розбірок підключилися родичі з обох сторін.

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В Індії весілля закінчилося масовою бійкою через відсутність кондиціонера у посагу нареченої. Про це повідомляє Odisha TV.

Інцидент стався у штаті Уттар-Прадеш. Наречений із нареченою урочисто піднялися на сцену, щоб обмінятися квітковими гірляндами у межах Джаймали – традиційного індійського весільного ритуалу. Саме в цей момент молодий дізнався, що батьки його майбутньої дружини не погодилися подарувати майбутньому подружжю кондиціонер. Через це він розлютився і щосили штовхнув наречену, та впала зі сцени і вдарилася, через що знепритомніла.

Далі між родинами молодих почалася бійка. Багато з присутніх на весіллі в результаті отримали травми.

Коли поліція всіх вгамувала, обидві сторони вирішили скасувати весілля.

Нагадаємо, що у США 77-річна пенсіонерка відгуляла весілля сама із собою. Вона відсвяткувала свою любов до себе унікальною весільною церемонією в будинку для людей похилого віку O'Bannon Terrace у Гошені.

Раніше у Австрії туристичне містечко вирішили боротися з шаленим напливом туристів, заборонивши їм робити селфі. Все через те, що місцеві жителі втомилися від натовпів на вулицях.