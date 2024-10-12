Чоловік "зіпсував" медовий місяць, пішовши наперекір дружині, запросивши разом із ними іншу пару

Дівчина очікувала, що її медовий місяць буде романтичним і запам'ятається їй на все життя. Однак довгоочікувана відпустка виявилася абсолютно протилежною.

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Жінка стверджує, що її чоловік зіпсував їм медовий місяць, запросивши в поїздку свого найкращого друга та його дружину. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

За кілька тижнів до весілля користувачка написала, що її чоловік згадав, що було б весело, якби його найкращий друг і його дружина приєдналися до них на частину медового місяця.

"Я відразу сказала йому, що мені не подобається ця ідея, тому що мені хотілося, щоб ця поїздка була присвячена нам. Однак він продовжував говорити про це, стверджуючи, що це зробить поїздку більш захоплюючою і менш нудною. Я залишилася при своїй думці і вирішила, що ясно дала зрозуміти, що цього не буде", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Коли молодята прибули в місце проведення медового місяця, у холі готелю на них чекали друг і дружина її чоловіка.

"Мій чоловік все одно таємно запросив їх, сказавши, що нічого страшного не станеться і ми зможемо побути наодинці. Але вся поїздка перетворилася на групові вечері, спільні заходи і нуль інтимних стосунків. Коли я заговорила про це, він відповів, що я занадто гостро реагую. Він сказав, що ми можемо поїхати в приватну відпустку іншим разом, і що я маю бути вдячна за те, що ми взагалі змогли поїхати", — каже дружина.

Коли молодята повернулися додому, дружина сказала чоловікові, що він зіпсував їхній "особливий медовий місяць". За її словами, він тільки знизав плечима і сказав, що вона надає цьому більше значення, ніж це було насправді.

"Однак я не можу позбутися розчарування, а він, схоже, так і не зрозумів, чому я засмучена", — підсумувала авторка повідомлення.

Ілюстративне фото Фото: brides.com

Користувачі Reddit підтримали почуття жінки:

"Крім того, що він ігнорує ваші бажання і діє за вашою спиною, мене турбує те, що ваш чоловік вважає, що проводити час із вами наодинці нудно";

"Якщо це натяк на те, що вас чекає, то вам варто переосмислити весь цей шлюб";

"Він не поважає її і не дбає про те, чого вона хоче. І він думав, що їхній медовий місяць буде нудним?! Ця повна зневага до неї та її почуттів лише погіршуватиметься".

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