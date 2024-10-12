Муж "испортил" медовый месяц, пойдя наперекор жене, пригласив вместе с ними другую пару

Девушка ожидала, что ее медовый месяц будет романтическим и запомниться ей на всю жизнь. Однако долгожданный отпуск оказался совершенно противоположным.

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Женщина утверждает, что ее муж испортил им медовый месяц, пригласив в поездку своего лучшего друга и его жену. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

За несколько недель до свадьбы пользовательница написала, что ее муж упомянул, что было бы весело, если бы его лучший друг и его жена присоединились к ним на часть медового месяца.

"Я сразу сказала ему, что мне не нравится эта идея, потому что мне хотелось, чтобы эта поездка была посвящена нам. Однако он продолжал говорить об этом, утверждая, что это сделает поездку более захватывающей и менее скучной. Я осталась при своем мнении и решила, что ясно дала понять, что этого не будет", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Когда молодожены прибыли в место проведения медового месяца, в холле отеля их ждали друг и жена ее мужа.

"Мой муж все равно тайно пригласил их, сказав, что ничего страшного не произойдет и мы сможем побыть наедине. Но вся поездка превратилась в групповые ужины, совместные мероприятия и ноль интимных отношений. Когда я заговорила об этом, он ответил, что я слишком остро реагирую. Он сказал, что мы можем поехать в частный отпуск в другой раз, и что я должна быть благодарна за то, что мы вообще смогли поехать", — говорит жена.

Когда молодожены вернулись домой, жена сказала мужу, что он испортил их "особенный медовый месяц". По ее словам, он только пожал плечами и сказал, что она придает этому больше значения, чем это было на самом деле.

"Однако я не могу избавиться от разочарования, а он, похоже, так и не понял, почему я расстроена", — заключила автор сообщения.

Иллюстративное фото Фото: brides.com

Пользователи Reddit поддержали чувства женщины:

"Помимо того, что он игнорирует ваши желания и действует за вашей спиной, меня беспокоит то, что ваш муж считает, что проводить время с вами наедине скучно";

"Если это намек на то, что вас ждет, то вам стоит переосмыслить весь этот брак";

"Он не уважает ее и не заботится о том, чего она хочет. И он думал, что их медовый месяц будет скучным?! Это полное пренебрежение к ней и ее чувствам будет только ухудшаться".

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