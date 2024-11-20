Не просто отпуск: какие традиции медового месяца существовали сотни лет назад (видео)

По словам эксперта Серен Хоули-Плоуз, давным-давно было принято, чтобы молодожены пили медовуху в течение всего полного цикла луны. Сейчас традиции ушли на второй план и семьи ездят на отдых.

Термин "медовый месяц" используется по всему миру и обозначает время после свадьбы, которое молодожены уделяют отдыху друг с другом. При этом мало кто знает, почему этот период получил свое название и какое настоящее его значение. Об этом говорится в материале Mirror.

Эксперт по кельтским традициям и фольклору Серен Хоули-Плоуз на своей странице в социальной сети TikTok опубликовала ролик, в котором решила рассказать всю правду об этом термине. Оказалось, что люди использовали в разговоре слова "медовый месяц" намного раньше, чем многие думают — в Европе в 5 веке.

"Традиционно после свадьбы пара пила медовуху — ферментированный медовый напиток в течение цикла полной луны, отсюда и термин "мед и луна", — рассказывает Серен Хоули-Плоуз.

При этом медовуха является известным афродизиаком, поэтому раньше считалось, что те, кто ее выпьет, сможет быстро повысить свою репродуктивность. Для молодоженов это всегда было символом удачи раньше, однако в современных реалиях значения немного изменили.

"Большинство людей теперь воспринимают его как период времени, когда молодожены отправляются вместе — обычно в виде отпуска за границей. Стоит ли нам вернуть традиции, скрывающие это значение, и вместо этого поощрять молодоженов пить медовуху в течение полного лунного цикла после свадьбы?" — поинтересовалась Серен Хоули-Плоуз.

В комментариях мужчина, являющийся медоваром, рассказал, что это его стандартный подарок на свадьбы, поэтому он согласен вернуть традицию. Другой пользователь сети также предложил свой вариант, как это можно реализовать:

"Не все могут позволить себе праздник, но традиция медовухи, которую могли бы приносить другие, была бы отличным способом возродить традицию".

Один из комментаторов оказался из Франции и он рассказал, что в некоторых регионах страны традиция до сих пор пользуется популярностью и медовуху предлагают новобрачным парам.

Напомним, 12 октября сообщалось, что муж "испортил" медовый месяц, пойдя наперекор жене, пригласив вместе с ними другую пару. Девушка ожидала, что ее медовый месяц будет романтическим и запомниться ей на всю жизнь. Однако долгожданный отпуск оказался совершенно противоположным.