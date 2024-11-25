Анджеліна Джолі в елегантному пальті відвідала кінофестиваль у Турині (фото)

Акторка та режисерка представила свій фільм "Без крові". Для виходу вона обрала чорний образ зі світлим пальтом.

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі відвідала кінофестиваль у Турині в елегантному образі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану сама зʼявилася на публіці після того, як її звинуватили в тому, що вона використовувала виходи на червоні доріжки з дітьми від Бреда Пітта, щоб "залізти йому під шкіру".

Джолі постала перед гостями та фотографами заходу в чорному светрі та спідниці, що облягала фігуру, рекламуючи свій режисерський фільм "Без крові" в італійському місті.

Колишня дружина Бреда Пітта доповнила образ парою балеток в тон, а її довге світле волосся спадало на одне плече. До вечірнього образу Енджі додала лаконічний браслет та зробила легкий макіяж. В один момент вона накинула на плечі світле пальто.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Джолі написала та зняла антивоєнну драму за мотивами роману італійського письменника Алессандро Барікко.

У фільмі знялася Сальма Хаєк у ролі Ніни, яка в дитинстві стає свідком різанини, яку вороги вчинили над її батьком і братом. Картина стане режисерським дебютом Енджі.

Хаєк говорила, що Джолі — справжній фахівець та професіонал своєї справи.

"Я насолоджувалася кожною секундою роботи з нею. Мені було так приємно щодня приходити на роботу. Вона геній і проробила колосальну роботу. Можливо, це буде її найкращим фільмом", — зізналася Сальма.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Анджеліна Джолі розповіла, якими є її шестеро дітей.

Також Фокус писав про різку реакцію Бреда Пітта на вихід Джолі з їхнім сином Ноксом на публіку.