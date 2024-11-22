Анджеліна Джолі дала рідкісний коментар про шістьох дітей

Виявилося, що спадкоємці зірки зовсім не схожі на неї в професійному плані. Втім, Джолі сподівається, що вони змінять свою думку.

Американська акторка Анджеліна Джолі дала рідкісний коментар про своїх дітей, зізнавшись, що всі вони "дуже приватні". Зірка екрану зʼявилася на шоу Good Morning America.

Колишня дружина Бреда Пітта зазначила, що жоден з їхніх дітей "не хоче опинитися перед камерою в цей час" і не хоче займатися акторством.

У Джолі, яка зіграла головну роль у фільмі "Марія", з Бредом Піттом є шестеро дітей: сини Меддокс, 22 роки, Пакс, 20 років, і Нокс, 16 років, а також дочки Захара, 19 років, Шайло, 18 років, і Вів'єн, 16 років. Нокс, Вівʼєн та Шайло — біологічні спадкоємці голлівудських зірок.

"Вони досить приватні. Шайло надзвичайно приватна. Вони не народжені для приватного життя, чи не так? Тому я сподіваюся, що вони зможуть це зрозуміти, коли будуть рости", — вважає Енджі.

Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Анджеліна сказала, що материнство є головною метою її життя, зазначивши, що це її "щастя".

"Ви можете забрати в мене все інше. Більше нічого не має значення", — зізналася акторка.

Джолі досі перебуває в розпалі судового процесу з Бредом Піттом, який зосереджується навколо їхньої виноробні Chateau Miraval — на тлі їх восьмирічного розлучення.

Актор подав на неї до суду за продаж її половини виноробні в жовтні 2021 року за 67 мільйонів доларів, що порушило умови договору.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Зірки одружилися в серпні 2014 року після 10 років стосунків, але Анджеліна Джолі подала на розлучення у вересні 2016 року.

Нагадаємо, чому Анджеліна Джолі вирішила виходити на публіку з дітьми.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на появу сина Нокса на червоній доріжці.