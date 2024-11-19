Інсайдери назвали справжню причину публічних виходів Анджеліни Джолі зі своїми дітьми (фото)

Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися 2019 року, але судова тяганина щодо виноробні у Франції досі не завершена. На тлі численних скандалів пари їхні діти стали на бік матері, а деякі відмовилися від прізвища батька.

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі останнім часом часто з'являється на публіці в компанії своїх дітей. Інсайдери вважають, що акторка використовує подібні виходи, щоб "вивести з себе колишнього чоловіка" Бреда Пітта, пише Daily Mail.

Кажуть, що Бред "дивно" сприйняв те, що Анджеліна в компанії 16-річного сина Нокса Джолі-Пітта 17 листопада прийшла на церемонію вручення премії Governors Awards. 48-річна актриса, володарка премії "Оскар", і Нокс легко привертали увагу, коли разом позували для фотографій на червоній доріжці.

Актриса Анджеліна Джолі з сином Ноксом Фото: Getty Images

Джерело повідомило журналістам, що зірка "Трої" вирішив, що їхній вихід у світ "підозрілий" на тлі судових розглядів із колишньою дружиною. "Бред бачить своїх дітей тільки тоді, коли вони виходять на килимову доріжку разом із мамою. Бред вважає такий вихід підозрілим, особливо напередодні майбутнього суду щодо розподілу виноробні", — зазначив інсайдер.

Інше джерело вважає, що Джолі після розлучення намагається "вбити клин" між своїм колишнім чоловіком і їхніми шістьма дітьми: "Вона намагається вивести його з себе після його нещодавньої перемоги в судовій тяганині, і використовувала для цього Нокса, який не хоче мати нічого спільного з Голлівудом і не спілкується з Бредом".

Анджеліна Джолі з дітьми (архівне фото) Фото: Getty Images

Інсайдер додав: "Звичайно, Пітта турбує, що Анджеліна налаштувала дітей проти нього. Вона зробила це, використовуючи їхній молодий вік, і в них навіть не було можливості скласти про батька свою думку. Але Бред вірить, що з часом його діти повернуться в його життя".

Раніше, 17 листопада, Фокус писав про те, що Анджеліна Джолі зіткнулася з фінансовою кризою і розпродає свої сукні та аксесуари.