Розпродає сукні та аксесуари: Анджеліна Джолі зіткнулася з фінансовою кризою (фото)

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розпочали шлюборозлучний процес ще 2016 року. Колишнє подружжя досі вирішує долю нажитого в шлюбі майна і платить величезні суми своїм адвокатам.

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі через судові тяжби зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом опинилася на порозі фінансової кризи. Зірці "Розкрадачки гробниць" доводиться продавати речі зі свого гардероба, щоб оплатити послуги адвокатів, повідомляє RadarOnline.

"Енджі витратила купу грошей, і її витрати перевищують те, що вона заробляє", — заявив інсайдер, близький до зірки. Друзі 49-річної акторки, переконані, що саме її "нескінченна вендетта" проти колишнього чоловіка, 60-річного актора Бреда Пітта, є причиною фінансової кризи. За словами джерела, вони благають її припинити свої безперервні судові позови з ним, щоб "не відправитися в богадільню".

Анджеліна Джолі та Бред Пітт (архівне фото) Фото: Getty Images

Повідомляється, що зірка "Малефісенти" подала позов проти ФБР, пов'язаний з Піттом, оскільки не могла дозволити собі оплатити гонорар адвоката. Джолі намагалася отримати документи про розслідування, які проводять бюро і Департамент у справах дітей та сім'ї Лос-Анджелеса у зв'язку з твердженнями про те, що Бред ображав її та їхніх дітей на борту приватного літака в 2016 році. Слідчі виправдали Пітта, внаслідок чого Джолі не тільки "мала нерозумний вигляд, а й залишилася без грошей на оплату судових витрат".

Актриса Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

"Щоразу, коли вона спілкується з адвокатом, рахунок збільшується. Усі ці юридичні клопоти обходяться їй у тисячі й тисячі доларів. Вона зрозуміла, що просто не може дозволити собі брати участь у кожній із цих битв із Бредом Піттом", — зазначило джерело.

Він додав, що ситуація настільки напружена, що Джолі виставляє на продаж свій улюблений Ferrari 250 GT 1958 року за 1,3 мільйона доларів разом з іншими дорогими серцю речами: "Вона порпається у своїй шафі та скидає на купу дизайнерські сукні, взуття та аксесуари, сподіваючись, що за них вдасться виручити хорошу ціну. Вона також може продати коштовності, які Бред подарував їй під час їхнього шлюбу".

Раніше, 15 листопада, Фокус писав про те, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт продовжують судитися через виноробню. Екс-пара продовжує вирішувати долю свого маєтку у Франції. Джолі продала свою частину, хоча не повинна була б цього робити відповідно до угоди.