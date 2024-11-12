У тренчі та чорній сукні: Анджеліна Джолі в елегантному вбранні вийшла у світ (фото)

Голлівудська зірка мала чудовий вигляд, вона трохи змінила колір волосся. Анджеліна Джолі продовжує рекламувати свій новий фільм "Марія".

Знаменита американська акторка і продюсерка Анджеліна Джолі мала шикарний вигляд, коли її помітили 11 листопада біля виходу з Гільдії режисерів Америки в Нью-Йорку після показу фільму "Марія" в театрі DGA, повідомляє Daily Mail .

49-річна володарка премії "Оскар" на захід прийшла в довгій елегантній чорній сукні в поєднанні з шикарним світло-коричневим тренчем. Джолі трохи змінила колір волосся, змінивши темний відтінок на більш м'який пісочно-русявий. Свій образ вона доповнила чорними туфлями на високих підборах. Зірка "Лари Крофт: Розкрадачки гробниць" нанесла сяючий макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною підводкою, а губи — яскравою червоною помадою.

Актриса Анджеліна Джолі після показу фільму "Марія" в театрі DGA Фото: Getty Images

Акторка продовжує просувати фільм "Марія" — біографічну стрічку про легенду опери Марію Каллас, яка вже викликала ажіотаж і припущення, що Джолі за виконання ролі головної героїні отримає "Оскар". Фільм "Марія", в якому Каллас зображена під час її остаточного занепаду в Парижі в 1970-х роках, зняв режисер фільму "Джекі" Пабло Ларраін. Згідно з коротким описом, "Марія" "розповідає про американсько-грецьку співачку-сопрано Марію Каллас, яка повертається до Парижа після гламурного і бурхливого життя на публіці, де вона померла 1977 року від серцевого нападу у віці 53 років". Довгоочікуваний фільм вийде в кінотеатрах з 27 листопада, а з 11 грудня його можна буде подивитися на Netflix.

Раніше, 29 жовтня, Анджеліна Джолі назвала причину, чому її діти не стануть акторами. Актриса заявила, що ті не підуть її стопами, оскільки прокладають свій власний шлях у цьому світі.