Анджеліна Джолі з новою зачіскою і в м'ятій сукні вийшла на червону доріжку (фото)

Зірка "Містера і місіс Сміт" просуває новий фільм про Марію Каллас, у якому зіграла головну роль. На прем'єрі в Лос-Анджелесі вона продемонструвала гламурний образ.

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Знаменита американська акторка Анджеліна Джолі з кучерявою зачіскою з'явилася на показі нового фільму "Марія", що відбувся в суботу, 26 жовтня, в рамках фестивалю AFI Fest у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

49-річна актриса опинилася в центрі загальної уваги на червоній доріжці в театрі TCL. На заході Анджеліна, на відміну від звичного гладко випрямленого волосся, порадувала своїх шанувальників новою об'ємною зачіскою в стилі 80-х. Мати шістьох дітей вбралася в золоту сукню, яка сліпуче виблискувала в променях прожектора.

Актриса Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Свій гламурний образ вона доповнила елегантною чорною накидкою з рукавами, створивши ансамбль, який цілком підійшов би і самій Каллас. Зірка "Лари Крофт: Розкрадачки гробниць" нанесла вечірній макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною підводкою, і нафарбувала губи яскравою червоною помадою. З прикрас на ній були красиві сережки з перлами і масивний браслет. Джолі перебувала в гарному настрої і мило позувала для фотографій. Однак багато її шанувальників помітили, що сукня зірки була злегка пом'ятою, що зіпсувало враження про її шикарний образ.

Фільм "Марія", в якому Анджеліна зіграла легендарну оперну співачку Марію Каллас у період її життя в Парижі в 1970-х роках, був знятий режисером Пабло Ларраїном. Згідно з коротким описом, "Марія" "розповідає про американо-грецьку співачку-сопрано, яка повертається до Парижа після гламурного і бурхливого життя на публіці". Марія Каллас померла в Парижі 1977 року від серцевого нападу у віці 53 років. Netflix планує випустити фільм у кінотеатрах США 27 листопада, а на потоковій платформі він дебютує 11 грудня.

Раніше, 1 жовтня, Анджеліна Джолі розповіла про свою роль у фільмі "Марія". За словами актриси, щоб зіграти роль Марії Каллас, їй довелося витратила сім місяців на вивчення шести найвідоміших арій покійної оперної співачки.