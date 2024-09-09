Анджеліна Джолі в шикарній сукні вийшла на червону доріжку зі своїм сином (фото)

На кінофестивалі зірка представила свою нову роботу — військову драму "Без крові".

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Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі ввечері 8 вересня вийшла на червону доріжку прем'єри фільму "Без крові" на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. На зірковому заході в кінотеатрі TIFF Lightbox актрису супроводжував її син Пакс, повідомляє Daily Mail.

49-річна актриса із задоволенням позувала перед камерами, тримаючи під руку свого сина. Це був перший вихід 20-річного Пакса після ДТП, в яку він потрапив 29 липня в Лос-Анджелесі. Молодий чоловік на вечорі мав чудовий вигляд, але багато хто зміг помітити жахливі шрами на лобі, які залишилися після аварії, і гіпсову пов'язку на руці. Він був одягнений у класичному стилі: на ньому були відповідні за стилем штани, краватка, лаковані туфлі і білосніжна сорочка. Свій образ Пакс доповнив чорними сонцезахисними окулярами.

Анджеліна вибрала стиль total look: чорну відверту чорну сукню без рукавів на широких бретелях зі спідницею-русалкою, яка пасує за кольором, і відповідні за кольором рукавички до ліктів. Під гламурне вбрання зірка взула туфлі на високих підборах. Вона уклала свої світлі локони м'якими хвилями і нанесла сяючий макіяж, підкресливши великі очі чорною підводкою і тінями.

Анджеліна Джолі зі своїм сином Паксом Фото: Getty Images

На урочистому заході, присвяченому її новому фільму, були присутні безліч зірок, включно з виконавицею головної ролі Сальмою Гаєк та актором Деміаном Бічіром. У фільмі "Без крові" Анджеліна Джолі виступила співпродюсером і режисером. Військова драма заснована на однойменній книзі Алессандро Барікко. Картина дебютувала на фестивалі в Торонто в розділі "Спеціальні презентації", деякі актори і знімальна група взяли участь у просуванні.

Сальма Гаєк, Анджеліна Джолі та Деміан Бічір на прем'єрі фільму "Без крові" Фото: Getty Images

Нагадаємо, 9 вересня Фокус писав про те, що 58-річна Сальма Гаєк у шикарній сукні вийшла на червону доріжку в Торонто.