Анджелина Джоли в шикарном платье вышла на красную дорожку со своим сыном (фото)

На кинофестивале звезда представила свою новую работу — военную драму "Без крови".

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Звезда Голливуда Анджелина Джоли вечером 8 сентября вышла на красную дорожку премьеры фильма "Без крови" на Международном кинофестивале в Торонто. На звездном мероприятии в кинотеатре TIFF Lightbox актрису сопровождал ее сын Пакс, сообщает Daily Mail.

49-летняя актриса с удовольствием позировала перед камерами, держа под руку своего сына. Это был первый выход 20-летнего Пакса после ДТП, в которую он попал 29 июля в Лос-Анджелесе. Молодой человек на вечере выглядел великолепно, но многие смогли заметить ужасные шрамы на лбу, которые остались после аварии, и гипсовую повязку на руке. Он был одет в классическом стиле: на нем были подходящие по стилю брюки, галстук, лакированные туфли и белоснежная рубашка. Свой образ Пакс дополнил черными солнцезащитными очками.

Анджелина выбрала стиль total look: черное облегающее черное платье без рукавов на широких бретелях с "юбка-русалкой" и подходящие по цвету перчатки до локтей. Под гламурный наряд звезда обула туфли на высоких каблуках. Она уложила свои светлые локоны мягкими волнами и нанесла сияющий макияж, подчеркнув большие глаза черной подводкой и тенями.

Анджелина Джоли со своим сыном Паксом Фото: Getty Images

На торжественном мероприятии, посвященном ее новому фильму, присутствовало множество звезд, включая исполнительницу главной роли Сальму Хайеки и актера Демиана Бичира. В фильме "Без крови" Анджелина Джоли выступила сопродюсером и режиссером. Военная драма основана на одноименной книге Алессандро Барикко. Картина дебютировала на фестивале в Торонто в разделе "Специальные презентации", некоторые актеры и съемочная группа приняли участие в продвижении.

Сальма Хайек, Анджелина Джоли и Демиан Бичир на премьере фильма "Без крови" Фото: Getty Images

Напомним, 9 сентября Фокус писал о том, что 58-летняя Сальма Хайек в шикарном платье вышла на красную дорожку в Торонто.