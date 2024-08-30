Анджелина Джоли покинула Венецию после участия в кинофестивале (фото)

Новая картина знаменитости может принести ей очередной "Оскар". Она сыграла греческую оперную певицу Марию Каллас.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли покинула Венецианский кинофестиваль-2024. Об этом пишет Daily Mail.

Джоли получила похвалу критиков за свою игру в фильме Пабло Ларраина "Мария", но решила не оставаться в городе для любых последующих событий фестиваля и покинула Италию в пятницу, 30 августа 2024 года.

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Анджелина выбрала для появления стильный тренч с короткими рукавами поверх свободных белых брюк, когда садилась в водное такси. Она распустила свои светлые волосы и добавила к образу солнцезащитные очки-авиаторы.

Анджелина Джоли в Венеции

После премьеры картины о греческой оперной певице Марии Каллас несколько поклонников заявили, что фильм может принести Джоли вторую премию "Оскар" в 2025, ровно через 25 лет после того, как она получила приз за женскую роль второго плана за картину "Прерванная жизнь".

"Основываясь на реальных событиях, "Мария" рассказывает бурную, красивую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов", — сказано в описании драматической картины о Марии Каллас.

Напомним, Анджелина Джоли спровоцировала слухи о романе с музыкантом.

Также Фокус писал об образе Анджелины Джоли на красной дорожке в Венеции.