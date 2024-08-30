Символизм в каждой детали: Анджелина Джоли в платье цвета шампанского появилась на премьере

Своим нарядом Анджелина Джоли показала уважение к оперной диве Марие Каллас, роль которой сыграла.

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49-летняя голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли стала настоящей модной звездой Венецианского кинофестиваля-2024. Она то и дело появляется на публике в стильных и женственных нарядах. Не стал исключением и новый ее выход, пишет Vogue.

Для первого показа фильма в театре "Лидо" Джоли выбрала наряд, соответствующий стильному наследию Каллас. Шифоновое платье актрисы цвета камня и накидка из искусственного меха в винтажном стиле были разработаны Тамарой Ральф, австралийским дизайнером и модельером, которая основала свой одноименный бренд в Лондоне. Энджи — известная поклонница бренда и в прошлом носила наряды Ральфа на нескольких красных дорожках.

Анджелина Джоли в платье от Тамары Ральф

Зауженная талия и цвет также намекали на классический гардероб Каллас. Помимо примечательного присутствия австралийского дизайнерского таланта, брошь Cartier, прикрепленная к палантину, также была наполнена сентиментальным смыслом. Оперная дива Каллас имела большую коллекцию украшений Cartier, что сделало брошь Джоли Rose Ouvrante 1972 года осознанным выбором. Актриса выбрала брошь Cartier Panthère, которая когда-то принадлежала Каллас ранее в тот же день, прикрепив ее к платью Saint Laurent для на пресс-конференции.

Брошь от Cartier на платье Джоли – дань уважения Марии Каллас Фото: Getty Images

Фильм о Марии Каллас является последней частью трилогии картин Пабло Ларраина о жизни влиятельных женщин в бурные моменты жизни. Первым был фильм "Джеки" 2016 года, где Натали Портман сыграла первую леди Жаклин Кеннеди Онассис после убийства ее мужа. Вторым стал "Спенсер" 2022 года, где Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану, балансирующую на грани развода с принцем Чарльзом. Обе работы были номинированы на "Оскар", и не исключено, что картину "Мария" ждет та же участь.

Для самой Джоли важнее не награда, а мнение поклонников Марии Каллас. По ее словам, она не хотела разочаровать их и оказать медвежью услугу памяти дивы. И, похоже, ей это удалось, поскольку после премьеры фильма актрису и режиссера ждали восьмиминутные овации.

Ранее Фокус писал, почему Брэд Питт и Анджелина Джоли не пересекутся на Венецианском фестивале.