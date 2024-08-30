Символізм у кожній деталі: Анджеліна Джолі в сукні кольору шампанського з'явилася на прем'єрі

Своїм вбранням Анджеліна Джолі показала повагу до оперної діви Марії Каллас, роль якої зіграла.

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49-річна голлівудська акторка та режисерка Анджеліна Джолі стала справжньою модною зіркою Венеційського кінофестивалю-2024. Вона раз по раз з'являється на публіці в стильних і жіночних вбраннях. Не став винятком і новий її вихід, пише Vogue.

Для першого показу фільму в театрі "Лідо" Джолі обрала вбрання, що відповідає стильній спадщині Каллас. Шифонову сукню акторки кольору каменю і накидку зі штучного хутра у вінтажному стилі розробила Тамара Ральф, австралійська дизайнерка і модельєрка, яка заснувала свій однойменний бренд у Лондоні. Енджі — відома прихильниця бренду і в минулому носила вбрання Ральфа на кількох червоних доріжках.

Анджеліна Джолі в сукні від Тамари Ральф

Звужена талія і колір також натякали на класичний гардероб Каллас. Крім примітної присутності австралійського дизайнерського таланту, брошка Cartier, прикріплена до палантину, також була сповнена сентиментальним змістом. Оперна діва Каллас мала велику колекцію прикрас Cartier, що зробило брошку Джолі Rose Ouvrante 1972 року усвідомленим вибором. Акторка обрала брошку Cartier Panthère, яка колись належала Каллас, раніше того ж дня, прикріпивши її до сукні Saint Laurent для на пресконференції.

Брошка від Cartier на сукні Джолі — данина поваги Марії Каллас Фото: Getty Images

Фільм про Марію Каллас є останньою частиною трилогії картин Пабло Ларраіна про життя впливових жінок у буремні моменти життя. Першим був фільм "Джекі" 2016 року, де Наталі Портман зіграла першу леді Жаклін Кеннеді Онассіс після вбивства її чоловіка. Другим став "Спенсер" 2022 року, де Крістен Стюарт зіграла принцесу Діану, що балансує на межі розлучення з принцом Чарльзом. Обидві роботи були номіновані на "Оскара" і не виключено, що на картину "Марія" чекає та сама доля.

Для самої Джолі важливіша не нагорода, а думка шанувальників Марії Каллас. За її словами, вона не хотіла розчарувати їх і надати ведмежу послугу пам'яті діви. І, схоже, їй це вдалося, оскільки після прем'єри фільму на акторку і режисера чекали восьмихвилинні овації.

Раніше Фокус писав, чому Бред Пітт і Анджеліна Джолі не перетнуться на Венеціанському фестивалі.