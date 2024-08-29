Усе продумано: чому Бред Пітт і Анджеліна Джолі не перетнуться на Венеційському фестивалі

Обидва актори підготували для фестивалю нові картини. Організатори подбали про те, щоб уникнути незручної ситуації.

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Багаторічні розбірки колишнього подружжя, голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, змусили організаторів 81-го Венеційського кінофестивалю, що наразі відбувається на острові Лідо, подумати над тим, щоб зірки не перетнулися на заході. І Пітт, і Джолі представляють на фестивалі свої фільми "Вовки" і "Марія". Директор фестивалю Альберто Барбера в інтерв'ю Variety запевнив, що все вже продумали.

За його словами, актори не зустрінуться у Венеції, оскільки прем'єри їхніх картин спеціально рознесли по різних датах. Так, Анджеліна Джолі представить фільм "Марія" з режисером Пабло Ларраїном 29 серпня, після чого поїде з ним же в Теллурид.

Щодо Пітта, то він у Венеції з'явиться тільки в суботу, 30 серпня.

Програма Венеційського кінофестивалю 2024 року — одна з найзірковіших за довгий час. Серед гостей — Леді Гага ("Джокер: Божевілля для двох"), Джордж Клуні та Бред Пітт ("Вовки"), Ніколь Кідман ("Крихітка"), Анджеліна Джолі ("Марія"), Джуліанна Мур ("Сусідня кімната" і Кейт Бланшетт ("Відмова від відповідальності"). Вони відвідають кінопокази, які триватимуть із 28 серпня до 7 вересня.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі вже вигулює на Лідо стильні образи, а також розповідали про найкрасивіші сукні першого дня фестивалю.