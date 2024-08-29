Відкриття Венеційського кінофестивалю-2024: найкрасивіші сукні червоної доріжки (фото)

Фестиваль стартував з прем'єри фільму "Бітлджус Бітлджус" Тіма Бертона, і зірки з'явилися перед публікою у відповідних до тематики картини вбраннях.

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На острові Лідо стартував 81-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль-2024, який триває з 28 серпня до 7 вересня. Світові знаменитості вже вигуляли свої перші кутюрні вбрання на червоній доріжці в день відкриття. Фокус пропонує розглянути найцікавіші образи.

Моніка Белуччі

59-річна кінодіва стала втіленням італійського гламуру і на прем'єру фільму "Бітлджус Бітлджус" вдягла образ, який відповідав її фірмовому стилю.

На ній була довга чорна приталена сукня від Vivienne Westwood з атласу і тафти, зі складним дизайном корсета і драматичним силуетом. Вона не тільки підкреслювала її фігуру, а й відображала готичну тему, присутню в режисерських роботах її коханого Тіма Бертона, з яким діва приїхала на фестиваль.

Сукня була виготовлена вручну в лондонській майстерні Вів'єн Вествуд, над її створенням працював Андреас Кронталер, який давно мріяв одягнути Белуччі.

Вбрання акторка доповнила розкішним намистом Cartier, клатчем Roger Vivier і сонцезахисними окулярами.

Моніка Белуччі Фото: Getty Images

Вайнона Райдер у Chanel

52-річна американська актриса Вайнона Райдер з'явилася на червоній доріжці в ансамблі Chanel Haute Couture. Він включав жакет, жилет і чорну шовкову спідницю з тюлю. Що робить вбрання особливо примітним, так це продумана зміна його початкового дизайну. Подіумна версія Chanel весна 2007 Haute Couture демонструвала білий жакет і жилет, але команда Вайнони розсудливо вибрала чорний.

Фото: Getty Images

Дженна Ортега в Dior

21-річна зірка "Венздей" Дженна Ортега приєдналася до своїх колег на прем'єрі фільму "Бітлджус Бітлджус" і буквально затьмарила всіх поруч своєю сукнею. Дівчина з'явилася в Palazzo del Cinema у вбранні з тюлю Dior з ліфом у формі серця на тонких бретельках, відкритою спиною і об'ємною багатошаровою спідницею-бочкою. Її вбрання перегукувалося з сукнею, яку носила героїня Вайнони Райдер Лідія Дітц в оригінальному фільмі "Бітлджус" 1988 року.

Образ Дженна завершила відповідними червоними босоніжками на платформі Jimmy Choo Max, кольє і браслетами.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Кейт Бланшетт в Armani Privé

55-річна Кейт Бланшетт на червоній доріжці кінофестивалю сяяла в золотисто-металевій сукні без бретелей зі смужками перлів від Armani Privé, що облягала її витончену фігуру. Актриса доповнила образ прикрасами від Louis Vuitton, зокрема перловим ланцюжком, накинутим на плечі. Під час створення сукні Джорджіо Армані черпав натхнення зі своєї останньої колекції Haute Couture осінь/зима 2024.

Що стосується прикраси, то її актриса вдягала раніше на церемонію вручення премії BAFTA 2023 року.

Завершили ансамбль зірки сріблясті човники на шпильці.

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Тейлор Рассел у Chanel

30-річна актриса викликала фурор на червоній доріжці в культовому вінтажному образі, який раніше носила супермодель Клаудія Шиффер. На ній була сукня Chanel Haute Couture з колекції весна-літо 1993 року, зшита ще до її народження.

Біле вбрання сиділо на Рассел як влите. Зверху сукня мала прозорий корсетний ліф. Однак у ньому була пластикова напівпрозора оболонка, яка додавала непрозорий елемент, роблячи образ ідеальним для вечірньої сукні. Краї та рядки ліфа були розписані товстими білими лініями, а чашечки прикрашені абстрактними рослинами у формі пальмового листя.

Спідниця являла собою довгий шлейф у весільному стилі, який майорів позаду Рассел півколом. Тоді як нижня частина спідниці підтримувала силует зверху, середина сукні додавала стилістичну родзинку — казково велику спідницю-бульбашку, що нагадувала перлинно-білу хмару. Вона була прикрашена тими ж листовими візерунками, що і на ліфі, а Расселл (за допомогою свого стиліста Джаліла Вівера) зробила образ повністю монохромним, додавши білий браслет і блискучі прикраси Tiffany & Co.

Тейлор Рассел Фото: Getty Images

Незабаром після того, як Рассел вийшла на доріжку, 54-річна Шиффер висловила їй свою повагу в Instagram, опублікувавши порівняння двох жінок пліч-о-пліч.

"Від показу @chanelofficial 1993 року до Венеціанського кінофестивалю 2024 року! @tayrussell, ти виглядаєш просто приголомшливо"."" — написала вона.

Кетрін О'Хара в Oscar de la Renta

70-річна Кетрін О'Хара сяяла на червоній доріжці прем'єри Венеціанського кінофестивалю в чорній шкіряній сукні-футлярі з довгими рукавами від Oscar de la Renta з відкритими плечима, чорними квітковими деталями і готичним вирізом у вигляді дроту.

Коштовності Cartier додали нотку класичної елегантності, яка ідеально врівноважувала авангардну природу сукні. Актриса завершила образ чорним клатчем і відповідними туфлями на платформі з відкритим носком.

Кетрін О Хара Фото: Getty Images

Елізабет Юппер у Balenciaga

71-річна французька акторка Елізабет Юппер, яка цьогоріч очолює журі Венеційського кінофестивалю, з'явилася на килимовій доріжці у вбранні з першої колекції Демни Гвасалії від кутюр для Balenciaga: оперній сукні-пальто з відсиланням до 50-их. Виконаний у яскравому "італійському папському червоному" і доповнений білими рукавичками до ліктя і прикрасами Cartier, цей образ, безсумнівно, пасував головному члену журі фестивалю 2024 року.

Елізабет Юппе Фото: Getty Images

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