Анджеліна Джолі у стильному тренчі прибула на Венеційський кінофестиваль-2024 (фото)

Зірка "привезла" до Італії свій новий фільм "Марія". Картина розповість про останні роки життя грецької оперної співачки Марії Каллас.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі прибула до Венеції на щорічний кінофестиваль. Про це пише People.

Знаменитість вийшла на публіку в бежевому тренчі, чорних штанах та темному взутті. Вона розпустила своє світле волосся та додала до образу сонцезахисні окуляри.

На 81-му Венеційському кінофестивалі Анджеліна Джолі представить свій новий фільм "Марія" — біографічну драму про грецьку оперну співачку Марію Каллас.

Очікується, що її колишній чоловік Бред Пітт також буде на фестивалі в італійському місті з фільмом "Вовки", у якому він знявся з Джорджем Клуні.

Анджеліна Джолі у Венеції Фото: Getty Images

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності за життя і спадщину Марії. Я зроблю все, що зможу, щоб впоратися з цим завданням", — говорила раніше Анджеліна Джолі.

"Ґрунтуючись на реальних подіях, "Марія" розповідає бурхливу, красиву і трагічну історію життя найвидатнішої оперної співачки світу, заново пережиту і переосмислену в її останні дні в Парижі 1970-х років", — сказано в описі драматичної картини.

Анджеліна Джолі у Венеції Фото: Getty Images

Нагадаємо, рідна донька Анджеліни Джолі Шайло продемонструвала свій талант.

Також Фокус писав про подорож Бреда Пітта Ісландією на байку.