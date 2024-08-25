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Стиль життя

Донька Анджеліни Джолі продемонструвала свій талант (фото)

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Фото: Скріншот | Шайло Джолі давно займається танцями

Нещодавно дівчина офіційно відмовилася від прізвища Бреда Пітта. Тепер вона продовжує займатися улюбленою справою.

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18-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло продемонструвала свої танцювальні рухи. Хореограф Колані Маркс опублікував в Instagram відео, пише Daily Mail.

Його учениця танцювала під трек Capella Grey, Jaewon і Young M.A., Fly S**t.

Учитель похвалив Шайло та здивувався її "зростаючій" впевненості.

"Я дивився це стільки разів, і впевненість зростає та зміцнюється! Продовжуй @sh1lohj, я так пишаюся", — написав Маркс.

На відео донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта рухалася під музику в чорному спортивному костюмі та світлих кросівках.

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Шайло Джолі
Фото: Скріншот

Раніше хореограф розповів, що він тренував Шайло кілька років, і вони познайомилися, коли дівчина відвідувала уроки в Millennium Dance Complex в Лос-Анджелесі.

Вони не обговорюють знамениту сім'ю Шайло.

Відео доньки зіркового експодружжя зʼявилося в мережі після того, як стало відомо, що Шайло офіційно відмовилася від прізвища Бреда Пітта.

Шайло найняла й оплатила власного адвоката, коли подала заяву про відмову у свій 18-й день народження в травні. Тепер її повне імʼя — Шайло Нувель Джолі.

TMZ повідомили, що офіційних слухань щодо зміни прізвища не було – клопотання було задоволено згідно з документами суду.

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Шайло Джолі
Фото: Getty Images

"Шайло вражає людей своїм інтелектом. Вона багато знає про мистецтво та архітектуру від свого батька, а в гуманітарних питаннях розбирається завдяки мамі", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, Бред Пітт засмучений через рішення доньки.

Також Фокус писав про те, як Шайло просила батьків помиритися.