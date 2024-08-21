Бред Пітт "розбитий" через рішення доньки Шайло, — ЗМІ

Напружені стосунки з дітьми від Анджеліни Джолі вже стали буденністю для голлівудської зірки. Втім, він сподівається колись примиритися з ними.

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Голлівудський актор Бред Пітт страждає від рішення доньки Шайло офіційно відмовитися від його прізвища, що свідчить про те, що зірка "Трої" не залишив надії на примирення зі своїми дітьми після тривалого та скандального розлучення. з Анджеліною Джолі. Про це пише Daily Mail.

18-річна Шайло після досягнення повноліття офіційно змінила ім’я з Шайло Нувель Джолі-Пітт на Шайло Нувель Джолі наприкінці серпня 2024 року, через три місяці після того, як вона офіційно подала заяву про відмову від прізвища знаменитого батька.

Тому джерела розповідають, як 60-річний Бред Пітт відреагував на ситуацію. Актор поважає рішення біологічної доньки та звик до натягнутих стосунків зі своїми дітьми та колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

"Він знав, що це буде, і зараз він нічого не може з цим зробити", — говорить інсайдер.

Анджеліна Джолі з донькою Шайло Фото: Getty Images

Виявилося, що напружені стосунки голлівудського актора зі спадкоємцями та Джолі тепер для нього "просто спосіб життя".

Інсайдер додав, що Бред завжди буде радий примиритися з доньками та синами, якщо вони самі цього захочуть.

"Він поважає рішення Шайло. Він любить її, і що б не сталося, він завжди на відстані лише телефонного дзвінка", — зазначило джерело.

Бред Пітт та Анджеліна Джолі, які познайомилися у 2004 році під час зйомок фільму "Містер та місіс Сміт", одружившись через 10 років, стали батьками шістьох дітей: синів Меддокса, 22, Пакса, 20, і Нокса, 16, і дочок Захари, 19, Шайло, 18 і Вів'єн, 16. Шайло, Вівʼєн та Нокс — біологічні спадкоємці експари.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бред Пітт не міг допомогти сину Паксу після аварії.

Також Фокус писав про зйомку Бреда Пітта та Джорджа Клуні перед премʼєрою їхнього фільму "Самотні вовки".