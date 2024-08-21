Брэд Питт "разбит" из-за решения дочери Шайло, — СМИ

Напряженные отношения с детьми от Анджелины Джоли уже стали обыденностью для голливудской звезды. Впрочем, он надеется когда-то примириться с ними.

Related video

Голливудский актер Брэд Питт страдает от решения дочери Шайло официально отказаться от его фамилии, что свидетельствует о том, что звезда "Трои" не оставил надежды на примирение со своими детьми после длительного и скандального развода с Анджелиной Джоли. Об этом пишет Daily Mail.

18-летняя Шайло по достижении совершеннолетия официально сменила имя с Шайло Нувель Джоли-Питт на Шайло Нувель Джоли в конце августа 2024 года, через три месяца после того, как она официально подала заявление об отказе от фамилии знаменитого отца.

Поэтому источники рассказывают, как 60-летний Брэд Питт отреагировал на ситуацию. Актер уважает решение биологической дочери и привык к натянутым отношениям со своими детьми и бывшей женой Анджелиной Джоли.

"Он знал, что это будет, и сейчас он ничего не может с этим сделать", — говорит инсайдер.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло Фото: Getty Images

Оказалось, что напряженные отношения голливудского актера с наследниками и самой Джоли теперь для него "просто образ жизни".

Инсайдер добавил, что Брэд всегда будет рад примириться с дочерьми и сыновьями, если они сами этого захотят.

"Он уважает решение Шайло. Он любит ее, и что бы ни случилось, он всегда на расстоянии всего лишь телефонного звонка", — отметил источник.

Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые познакомились в 2004 году во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит", поженившись через 10 лет, стали родителями шестерых детей: сыновей Мэддокса, 22, Пакса, 20, и Нокса, 16, и дочерей Захары, 19, Шайло, 18 и Вивьен, 16. Шайло, Вивьен и Нокс — биологические наследники экс-пары.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Напомним, Брэд Питт не мог помочь сыну Паксу после аварии.

Также Фокус писал о съемке Брэда Питта и Джорджа Клуни перед премьерой их фильма "Одинокие волки".